Saab готовится к увеличению производства истребителей из-за интереса Украины и возможных изменений в канадской программе F-35.

Шведская компания Saab рассматривает возможность открытия новой производственной площадки для истребителей Gripen в Канаде - шаг, который может стать ответом на рост интереса со стороны Украины.

Как сообщает CityNews, на саммите Aerospace Summit в Оттаве министр промышленности Канады Мелани Жоли назвала это "хорошей новостью" и подтвердила переговоры с Saab по углублению сотрудничества, которое уже охватывает совместные проекты на базе самолета дальнего радиолокационного обнаружения Global Eye.

"Канада является ключевым рынком для поддержки глобального роста спроса", - заявил президент Saab Canada Саймон Кэрролл.

Видео дня

Saab уже имеет партнерские отношения с канадскими компаниями в сфере производства Global Eye: сборка происходит в Миссисаге, а финальная установка радаров и сенсоров - в Швеции.

Компания стремится увеличить свои производственные мощности - как в Европе, так и в Северной Америке. Это связано не только с ожиданием контракта с Украиной, но и с возможными изменениями в канадской оборонной программе.

Ранее Saab участвовала в тендере на замену канадских CF-18 (F/A-18), предлагая строительство Gripen на территории Канады, однако тогда проиграла Lockheed Martin с истребителем F-35.

Сейчас Оттава пересматривает контракт на закупку 88 F-35 и не исключает вариант смешанного флота - частично F-35, частично Gripen.

Соглашение о Gripen для Украины

На прошлой неделе Швеция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке до 150 истребителей Gripen, хотя сам контракт пока не заключен.

Шведский многоцелевой истребитель JAS-39 Gripen от Saab является идеальным вариантом для Украины, а также достаточно надежным для долгосрочной эксплуатации. Такое мнение высказал украинский летчик Вадим Ворошилов с позывным Karaya.

Вас также могут заинтересовать новости: