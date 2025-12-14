Президент Украины заявил, что россияне хотят как можно больше навредить нашим людям.

Все службы работают для того, чтобы восстановить подачу тепла, воды и света в украинские области, которые оказались под очередным ударом России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что ситуация все еще сложная — сотни тысяч семей остаются без света в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областях.

"Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ремонтным работам. Этой ночью снова были удары. Есть раненые. Россия затягивает войну и хочет как можно больше навредить нашим людям. Всего за эту неделю россияне выпустили более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет разных типов по Украине. Всего одна неделя", - подчеркнул украинский лидер в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен мир на достойных условиях. Поэтому его команда готова продолжать работу "максимально конструктивно".

Ранее УНИАН сообщал, что Россия нанесла удар по турецкому гражданскому судну в Черном море. По информации ВМС, удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины. Судно направлялось по "зерновому коридору" в Египет.

Кроме того, мы также рассказывали о деталях удара России по Украине в ночь на 13 декабря. Основным направлением удара была Одесская область. Страна-агрессор запустила 495 средств воздушного нападения - 465 БпЛА и 30 ракет различных типов.

