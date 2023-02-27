В скором времени на фронте появятся подразделения, оснащенные современной американской бронетехникой.

В Германии завершил подготовку первый украинский батальон, оснащенный американскими боевыми машинами пехоты Bradley. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что обучение проходило на американской военной базе в Германии.

"Это достаточно мощные машины, которые создавались с учетом противодействия в боях советской технике", – говорится в сообщении.

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Особенности американской БМП Брэдли

Боевая машина пехоты Bradley была принята на вооружение армии США в 1981 году. Ее создавали с учетом опыта применения советских БМП в локальных конфликтах Холодной войны.

Характеристики M2 Bradley в версии M2A3:

Вес: 30 тонн;

Двигатель: 500 л.с.

Максимальная скорость: 66 км/час на шоссе (40 км/час на бездорожье, 7,2 км/час по воде);

Запас хода по шоссе: 480 км;

Экипаж: 3 человека + 7 человек десанта;

Основное вооружение: 25-мм автоматическая пушка Бушмастер;

Вспомогательное оружие: 2 ПУ ПТРК, один 7,62-мм пулемет и 6 амбразурных 5,56-мм автоматов.

Поставки Bradley в Украину

В начале января США анонсировали новый крупный пакет военной помощи Украине, в который впервые были включены американские боевые машины Bradley. В рамках пакета было обещано 50 машин.

Позднее в рамках нескольких пакетов были анонсированы дополнительные поставки, которые совокопно должны довести общее количество Bradley в составе ВСУ до ста машин.

В конце января первая партия из 60 БМП была отправлена из США в Европу. Позднее журналисты заметили в одном из портов Германии большое количество американской военной техники, как минимум часть которой будет передана Украине.

И хотя эта техника до сих пор не прибыла в Украину, это не помешало российской армии отчитаться об уничтожении четырех Брэдли на фронте еще в середине января.

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