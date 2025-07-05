Яичницу легко приготовить, но, оказывается, она гораздо вкуснее и не разваливается, если сделать ее нетрадиционно.

Жареные яйца могут показаться простым блюдом, но нет ничего хуже, чем когда они разваливаются на сковороде и становятся резиновыми из-за переизбытка олии или сливочного масла.

Кейтлин, повар и основательница проекта Modern Vintage Cooking, призналась, что избегает жарки яиц на масле или сливочном масле, так как это чаще всего превращается в "настоящий бардак". Вместо этого она использует всего лишь каплю воды, пишет Express.

Она открыла для себя "обжаркe на пару" (steam-frying). Так можно готовить разные продукты, но особенно этот метод подходит при жарке яиц. Это что-то среднее между яйцом-пашот и жаркой. Это может звучать странно, но очень легко пережарить яйцо на сливочном или растительном масле, так как большинство людей льют его слишком много — в результате получается жирное, подгоревшее яйцо. Многие также портят жареное яйцо, пытаясь перевернуть его, чтобы приготовить также и "верхушку".

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Тогда как при использовании воды на сковороде создаётся пар, который нежно готовит яйцо сверху, не давая ему подгореть — и всё это без долгой термообработки. В итоге вы получаете идеально приготовленный, мягкий и подвижный желток без необходимости переворачивать яйцо.

Обжарка на пару — действительно очень простой приём, и как только вы его освоите, вы сможете готовить идеальное яйцо меньше чем за пять минут и почти без усилий.

Как приготовить идеальное жареное яйцо

Вам понадобится: 1 чайная ложка воды, 1 яйцо, сковорода с крышкой, кулинарный спрей (антипригарный)

Способ приготовления:

Поставьте сковороду на средне-сильный огонь. Сбрызните её кулинарным спреем, затем аккуратно разбейте яйцо в небольшую миску.

Когда сковорода достаточно нагреется, быстро вылейте яйцо из миски на сковороду. Разбивать яйцо в миску заранее удобно, чтобы легко убрать попавшие кусочки скорлупы.

Уменьшите огонь до среднего и готовьте яйцо около минуты, пока белок не начнёт схватываться, но ещё не застынет полностью.

Затем влейте чайную ложку воды по краям сковороды, уменьшите огонь и накройте крышкой.

Готовьте ещё одну минуту. Снимите крышку — и ваше идеально прожаренное яйцо готово к подаче.

Другие новости о куриных яйцах

Ранее УНИАН сообщал, что яйца можно сделать вкусными и с другим секретным ингредиентом. Благодаря нему яйца станут хрустящими и "невероятными", считает кулинарный продюсер The Kitchn.

Кроме того, мы рассказывали о приготовлении яиц по-испански. Традиционный способ жарки яиц включает их обжаривание в небольшом количестве масла или сливочного масла, в то время как жареные яйца по-испански обильно поливаются горячим маслом.

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