БМП Bradley / фото ustranscom

Соединенные Штаты Америки отправили в Украину более 60 боевых машин Bradley.

Об этом сообщают в Транспортном Командовании Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки. Первая партия груза, содержащая более 60 автомобилей Bradley, на прошлой неделе покинула берега Северного Чарльстона, Южная Каролина.

В сообщении отмечается, что это предоставит Вооруженным Силам Украины дополнительные наступательные и оборонительные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России.

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"Bradley - очень мощная машина, которую мы предоставляем украинцам. Мы надеемся, что это повысит их возможности, чтобы обеспечить продвижение вперед на поле боя и вернуть утраченные позиции, имея оборудование, которое соответствует или превосходит то, что есть у россиян", - сказала генерал ВВС Жаклин Ван Овост в интервью Joint Force Quarterly.

Фото США передали Украине Bradley 31 января 2023
Фото США передали Украине Bradley 31 января 2023
Фото США передали Украине Bradley 31 января 2023
Фото США передали Украине Bradley 31 января 2023

БМП Bradley для Украины: что известно

Напомним, что в начале января администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли БМП Bradley, САУ, бронетехника, ракеты "земля-воздух", противотранспортные мины и боеприпасы.

В Пентагоне заявили, что обучение украинских военнослужащих работе с этими машинами должно начаться в конце января.

Уже 12 января в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что якобы уничтожили в Украине четыре единицы БМП Bradley.

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