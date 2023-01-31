В нее вошли более 60 боевых машин.

Соединенные Штаты Америки отправили в Украину более 60 боевых машин Bradley.

Об этом сообщают в Транспортном Командовании Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки. Первая партия груза, содержащая более 60 автомобилей Bradley, на прошлой неделе покинула берега Северного Чарльстона, Южная Каролина.

В сообщении отмечается, что это предоставит Вооруженным Силам Украины дополнительные наступательные и оборонительные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России.

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"Bradley - очень мощная машина, которую мы предоставляем украинцам. Мы надеемся, что это повысит их возможности, чтобы обеспечить продвижение вперед на поле боя и вернуть утраченные позиции, имея оборудование, которое соответствует или превосходит то, что есть у россиян", - сказала генерал ВВС Жаклин Ван Овост в интервью Joint Force Quarterly.

БМП Bradley для Украины: что известно

Напомним, что в начале января администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли БМП Bradley, САУ, бронетехника, ракеты "земля-воздух", противотранспортные мины и боеприпасы.

В Пентагоне заявили, что обучение украинских военнослужащих работе с этими машинами должно начаться в конце января.

Уже 12 января в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что якобы уничтожили в Украине четыре единицы БМП Bradley.

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