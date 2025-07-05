Справиться с этой задачей смогут самые внимательные читатели.

Головоломки с числами, оптические иллюзии и задания на поиск слова – очень популярны среди пользователей Сети. Они нравятся людям, и не зря.

Знали ли вы, что регулярное решение таких задач способствует улучшению наблюдательности, внимательности к деталям, навыков концентрации и даже памяти. Более того, головоломки служат одним из самых простых способов оценить когнитивные способности и интеллект человека. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Ниже вы увидите изображение, где на зеленом фоне находятся десятки различных букв. На первый взгляд, смысла вообще нет, но если вы будете внимательными, поймете, что это совсем не так.

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Где-то среди этого хаоса мы спрятали слово "вафля". Давайте проверим, удастся ли вам его найти?

Но все не так просто. Мы отвели на поиски всего 6 секунд, поэтому советуем не медлить.

Готовы? Время пошло! Но сначала дадим вам небольшую подсказку: слово может быть спрятано по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Что ж, ваши 6 секунд на поиск слова "вафля" подошли к концу. Если вам удалось заметить его так быстро, у вас очень острое зрение. Кроме того, вы действительно внимательный к мелочам человек.

Ответ:

Больше интересных заданий от УНИАН

Предлагаем вам проверить вашу внимательность к деталям в головоломке, где нужно найти особого осьминога. Справиться надо всего за 11 секунд.

Или же можете попробовать отыскать слово "лимон". На решение этой головоломки мы отвели 9 секунд.

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