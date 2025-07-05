Конгрессмен Маккол отметил, что Путин является военным преступником, что подтверждают российские атаки по Украине.

Американский конгрессмен-республиканец Майкл Маккол призвал администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отменить паузу в поставках оружия Украине.

"Высокопоставленные американские военные пришли к выводу, что предоставление этого критически важного оружия Украине не поставит под угрозу готовность США, поэтому я призываю администрацию быстро возобновить работу трубопровода. Чиновники Пентагона, которые приостанавливают поставки оружия, лишь ослабляют благородные попытки президента Трампа достичь мира", – заявил он в соцсети Х.

Издание The Hill отмечает, что это сообщение появилось через несколько дней после того, как в Пентагоне заявили о прекращении передачи некоторых ракет и боеприпасов для противовоздушной обороны Украине. Тогда там ссылались на беспокойство из-за истощения собственных боеприпасов.

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Решение раскритиковали также "украинские ястребы" на Капитолийском холме. В то же время конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик требовал большей прозрачности в этом вопросе.

"Я со всем уважением прошу срочно провести брифинг в Белом доме и Министерстве обороны относительно недавнего пересмотра Пентагоном запасов оружия и боеприпасов нашей страны, а также решения об отказе от срочной, жизненно важной военной помощи Украине", – говорилось в его обращении к Белому дому.

Через день после объявления Пентагона, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты предоставили Украине слишком много вооружений. Он обвинил президента Байдена в том, что он "опустошил всю нашу страну, давая им оружие", и добавил, что в США "должны убедиться, что у нас его достаточно для нас самих".

При этом после разговора с Путиным, состоявшегося в четверг, Трамп заявил, что Вашингтон не будет полностью отменять помощь Украине. Он также добавил, что не доволен разговором.

"Я не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо", – сказал тогда американский лидер.

Менее чем через сутки после этого разговора Россия нанесла очередной удар дронами по Украине, повредив жилые дома, авто и машины скорой помощи. И атака унесла жизнь по меньшей мере одного человека, было много пострадавших.

Комментируя атаку РФ по Украине, конгрессмен Маккол отметил: она показала, что Путин является военным преступником. Он призвал коллег принять закон, который усиливает санкции против России.

"Атака России на Украину прошлой ночью четко показывает, что Путин является ничем иным, как военным преступником и головорезом. И проведение такого массированного удара сразу после его разговора с президентом Трампом является неуважением к искренним попыткам президента установить мир. Пришло время принять двухпартийный, двухпалатный законопроект о санкциях против России и обеспечить Украину оружием, необходимым для самозащиты", – отметил он.

Маккол добавил, что Путин четко дал понять: он сядет за стол переговоров только тогда, когда поймет, что цена продолжения войны слишком высока.

Помощь США Украине

Несколько дней назад западные СМИ сообщили, что США приостановили поставки критически важного вооружения Украине. По данным репортера Тома Боумана, в Польше на фоне этого решения застряли в частности, ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся уже после разговора Трампа и Путина, американский лидер сказал, что в США рассмотрят вопрос поставки этих ракет Украине.

"Мы помогали им и будем продолжать помогать. Ситуация достаточно сложная. Посмотрим, что будет дальше", – заявил Трамп.

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