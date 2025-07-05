Журналисты обратились напрямую к президенту США, зная, что он любит читать именно их газету.

Поражение Украины в войне с Россией станет геополитической катастрофой, которая омрачит все президентство Дональда Трампа. Именно поэтому США должны сохранить и увеличить военную помощь Киеву. Об этом в редакционной статье пишет газета New York Post, которую называют любимым изданием Трампа.

Авторы публикации напрямую обращаются к "господину президенту", пытаясь донести до его сознания вещи, которые в целом являются очевидными.

"Мы знаем, что вы понимаете, что главным препятствием для мира в Украине является агрессия России. Вы сказали, что были "разочарованы" разговором с российским диктатором Владимиром Путиным, и что вы "не думаете, что он хочет остановиться". После вашего призыва [к миру] он нанес крупнейший за всю войну удар беспилотниками и ракетами. Так почему же, господин Президент, ваша администрация наказывает Украину?" – пишут журналисты.

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Они отмечают, что "первопричины конфликта", на устранении которых публично настаивает Кремль – это сам факт существования государства Украина.

Журналисты пишут, что помощь Украине никак не вредит Америке, а, напротив, стимулирует экономику США и дает американским военным цценную информацию о новых технологиях на поле боя. А вот если Путин победит, это усилит Китай, подъемом которого так озабочен Трамп, и ослабит сами США, предупреждают авторы статьи.

"Падение Украины - не та катастрофа, которую можно списать на кого-то другого или объяснить как что-то несущественное. Это дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно отразится на вашем президентстве. Не отступайте", — пишет газета.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, остановка американской военной помощи Украине на фоне увеличения российских атак шокировала и возмутила многих политиков, экспертов и журналистов по всему миру. Британская газета The Telegraph назвала Трампа самым некомпетентным миротворцем в истории - при условии, что он действительно искренне хочет достичь мира, а не просто сознательно саботирует помощь Украине.

На фоне шквала критики со всех сторон и после телефонного разговора с президентом Украины Трамп заявил, что США продолжат помогать Киеву, в том числе поставками систем ПВО Patriot.

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