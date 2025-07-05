По словам одиозного российского чиновника, Рютте "съел слишком много волшебных грибов".

Одиозный заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев отличился очередным абсурдным заявлением. На этот раз он "нацелился" на генерального НАТО Марка Рютте.

Пост со своими "размышлениями" Медведев обнародовал в соцсети Х. Причиной стало заявление генсека Альянса о том, что Китай может использовать Россию, чтобы отвлечь внимание Запада от Тайваня, если Пекин решит напасть.

"Генсек Рютте явно съел слишком много волшебных грибов, которые так любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией в отношении Тайваня, а затем нападение России на Европу. Но в одном он прав: ему стоит выучить русский язык. Это может пригодиться в сибирском лагере", – выдал Медведев.

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Другие абсурдные заявления российских политиков

The Telegraph на днях писало, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом правитель РФ Путин заявил, что Россия якобы "помогла" сформировать Соединенные Штаты Америки. Отмечалось, что Путин настаивал, что две страны "связаны не только союзом в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокими историческими корнями". В то же время неизвестно, как на эти заявления отреагировал сам Трамп.

В конце июня Медведев заявил, что России не нравится идея вступления Украины в ЕС. По его словам, это якобы представляет опасность для страны-агрессора РФ.

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