Также путем подрыва уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны.

В ночь на 5 июля в районе российского Владивостока взорвался магистральный газопровод. Об этом УНИАН рассказали источники в разведке.

"На Дальнем Востоке страны-агрессора в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода "Владивосток", проходящего вдоль побережья Японского моря", - отметили источники.

Также сообщается, что газопровод, в частности, обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

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"Часть указанного газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны", - добавили в разведке.

По информации источника, взрывы прогремели около часа-второго ночи 5 июля 2025 года, после чего произошел масштабный пожар. На место прибыли спецслужбы РФ и ремонтные бригады. Чтобы скрыть информацию от местного населения, учитывая празднование 165-летия создания города Владивосток, местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора).

Удары по РФ: важные новости

Накануне в Генштабе сообщили об успешном ударе по российскому объекту военно-промышленного комплекса (ВПК), на котором производятся адаптивные антенные решетки "Комета". Отмечалось, что эти элементы используются в БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", КАБах и другом высокоточном вооружении врага.

Также ранее стало известно, что Украина нанесла удар по другому объекту ВПК, который делает части для "Шахедов" - АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" (Сергеев Посад, Московская область РФ).

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