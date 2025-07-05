В 21-летнем возрасте она посетила все страны мира.

Бесстрашная путешественница, посетившая все страны Европы, заявила, что в одной из них — самая голубая вода, которую она когда-либо видела. Американская ютуберша Лекси Лимитлесс, ставшая самой молодой девушкой, посетившей каждую страну мира в 21-летнем возрасте, рассказала о своих впечатлениях от путешествий по Европе и выделила некоторые "недооценённые" страны континента.

Девушка установила мировой рекорд, побывав во всех 196 странах, и теперь имеет огромную аудиторию — более 500 000 подписчиков на YouTube, пишет Express.. В одном из выпусков, посвящённых "скрытым жемчужинам", которые она обнаружила во время своих европейских поездок, Лекси рассказала о шести не самых очевидных, но впечатляющих направлениях.

Описывая свои находки, она отметила, что одна страна показалась ей настоящим "плавильным котлом" исламского и европейского влияния, а одно из самых недооценённых мест поразило её тем, что в его реках была "буквально самая голубая вода", которую она когда-либо видела.

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"Я бы сказала, что одно из самых недооценённых мест — это Словения. Там есть невероятные пешие маршруты и буквально самая голубая вода в реках, какую я только видела", — поделилась Лекси.

Помимо своих ослепительных водоёмов, Словения славится впечатляющими пещерами — в стране насчитывается более 10 000 таких образований. Среди них — включённая в список Всемирного наследия пещера Крижна Яма и 20-километровая Постойнска-Яма.

"Мне также очень понравился Мостар в Боснии и Герцеговине. В этом городе течёт невероятная река, и всё место ощущается как настоящий сплав исламского и европейского влияния. Здесь очень богатая история, которую можно изучать, находясь на месте", - добавила девушка.

Наверное, самая милая деревушка, в которой она когда-либо была, — это Чески-Крумлов в Чехии. Лекси описала Чески-Крумлов как место с "безумными мостами", архитектурой, напоминающей акведуки, "красивыми реками" и "очаровательными кафе". По её словам, эта деревушка — буквально воплощение того, что люди представляют себе как "типично европейскую" сцену из мультфильма Disney.

Среди других европейских "хайлайтов" Лекси также упомянула Швецию летом, долину Верзаска в Швейцарии, а "на закуску" — Брюгге в Бельгии, который многим известен по фильму с Колином Фарреллом "Залечь на дно в Брюгге" (2008).

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