Ежегодно тысячи смельчаков приезжают в страну с репутацией едва ли не худшего места на земле.

Несмотря на международную изоляцию, Афганистан постепенно превращается в новое направление для туристов-авантюристов, которые готовы рискнуть и посетить страну с едва ли не худшей репутацией в мире. В последнее время на это решаются не только смельчаки-одиночки, но и организованные туристические группы. Это становится возможным из-за того, что движение Талибан, которое де-факто контролирует страну, решило целенаправленно развивать туристическую отрасль.

Заместитель министра туризма в талибском правительстве Кудратулла Джамал, которого цитирует The Independent, отмечает, что Афганистан "желает принимать туристов из других стран и взаимодействовать с ними".

"Туризм приносит много преимуществ стране. Мы учли эти преимущества и стремимся, чтобы наша страна в полной мере воспользовалась ими", - заявил он журналистам.

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Талибан стремится использовать туризм, как потенциальный спасательный круг для разрушенной экономики страны. Особенно на фоне проблем с привлечением внешних инвестиций.

"Сейчас мы получаем значительный доход от этой отрасли, и надеемся, что в будущем она будет расти еще больше", - сказал Джамал, отметив, что деньги туристов распределяются между большим количеством слоев общества, чем доходы от других отраслей.

Как отмечает The Independent, талибы действительно упростили туристам путь в страну. Туристические визы оформляются быстро и легко, а Кабул принимает коммерческие авиарейсы из основных транзитных узлов, таких как Дубай и Стамбул, по несколько раз в неделю. Это не говоря о наземных вариантах въезда в страну.

Талибы даже создали профильный вуз (только для мужчин), чтобы готовить персонал для сферы гостеприимства и туризма.

Пока количество иностранных туристов мизерное, но оно растет. В прошлом году страну посетили почти 9000 гостей, за первые три месяца текущего года их было уже почти 3000 человек.

Как пишет The Independent вопросы безопасности до сих пор остаются одной из преград для посещения страны. Хотя после возвращения талибов к власти в августе 2021 года активная фаза более чем 40-летней гражданской войны закончилась, нападения террористов до сих пор случаются.

Так в Афганистане остается активным филиал Исламского государства. В прошлом году террористы убили шесть человек, включая трех испанских туристов, во время нападения в городе Бамиан, одной из главных туристических достопримечательностей страны.

Кроме того, остается открытым вопрос этичности туристических поездок в Афганистан, где талибы установили жесткую теократическую диктатуру и дискриминировали женщин, половину населения страны, фактически до уровня бесправных животных.

Сегодня в Афганистане женщины могут получить лишь начальное образование, за пределами домохозяйства им доступны лишь несколько профессий. Для них действует куча ограничений и запретов, включая очень жесткие правила относительно одежды. При этом они лишены права посещать общественные места, такие как парки или спортзалы.

Впрочем талибы уверяют, что готовы принимать туристов не только мужского, но и женского пола. Религиозные ограничения в отношении них значительно мягче. Хотя они все еще должны носить платок на публике, иностранки имеют больше шансов попасть в некоторые ограниченные зоны, такие как парки, и их редко просят закрывать лицо на публике.

"Те, кто уважают наши законы и традиции, уже приезжали и могут продолжать приезжать, - сказал министр туризма.

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