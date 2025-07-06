По крайней мере об этом свидетельствуют кадры с поля боя, опубликованные недавно украинскими военными.

Взаимодействие и координация действий между различными подразделениями и особенно между различными родами войск является одним из слабых мест украинской армии. Но похоже, что в последнее время ситуация в этом вопросе улучшается. Об этом сообщил основатель и руководитель украинской военно-аналитической группы Frontelligence Insight, бывший офицер ВСУ, который действует под псевдонимом Tatarigami.

Он отметил, что в последние месяцы Россия сосредоточилась на ударах беспилотников по украинской логистике в тылу и прифронтовой зоне, стремясь нарушить линии снабжения Украины. В ответ на это Украина начала операцию "Дроноцид", в рамках которой ведется целенаправленная охота на российских дронщиков.

Анализируя видео, недавно опубликованное Главным управлением разведки Украины, Tatarigami обратил внимание на то, что к такой охоте были привлечены очень разные подразделения Сил обороны - от теробороны до штурмовой авиации.

Видео дня

"Координация между различными видами и подразделениями уже давно является постоянной проблемой для Вооруженных Сил. Но, исходя из этих ограниченных доказательств, представленных в видео, есть оптимистичные признаки того, что координация и совместное выполнение в определенной степени улучшаются", - написал аналитик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российская армия оккупировала населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка вблизи административной границы Днепропетровской и Донецкой областей. При этом оккупанты пытаются продвигаться дальше.

Также мы рассказывали, что имеющихся запасов американского оружия Украине хватит до конца лета. Впрочем, если Россия значительно усилит воздушные атаки, ракеты к системам ПВО могут иссякнуть значительно раньше.

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