Также Украина откроет собственное производство оружия на территории Дании.

В этом году Украина получит дополнительно "сотни тысяч" беспилотников в рамках сотрудничества с США. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году. В том числе, дронов-перехватчиков - это очевидный наш приоритет", - рассказал глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал о новых договоренностях по совместному производству оружия с западными партнерами, а именно - с Данией.

Видео дня

"Заключено соглашение - вчера его подписали. Будем работать на территории Дании, и это наш совместный проект - первые существенные возможности нашего украинского производства за рубежом. Будут и еще такие договоренности. Это касается и дронов, и многих других необходимых видов оружия", - сообщил президент.

Оружие Сил обороны Украины

Как писал УНИАН, немецкие военные аналитики прогнозируют, что имеющихся запасов американского оружия Украине хватит до конца лета, если поставки не возобновятся. При этом ракеты к системам Patriot могут иссякнуть даже быстрее - за пару недель - если Россия увеличит интенсивность обстрелов.

Также мы рассказывали, что украинская армия все активнее использует на фронте наземных роботов, подстраивая их для выполнения самых разных задач - как вспомогательных, так и боевых.

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