Во время воздушной тревоги пребывание людей возле моря запрещено.

В Одесской области официально открыли почти три десятка пляжей и пляжных зон, большинство из них - в областном центре.

"Несмотря на все, в Одесской области продолжается оздоровительный сезон! Одесская ОВА уже согласовала открытие 29 пляжных зон, из них 27 - в Одессе", - заявил начальник областной военной администрации Олег Кипер.

В частности, в Одессе официально открыты пляжи "Итака", инклюзивный пляж "Безмеж", "Буфет" на Малом Фонтане, "Гранд Петтин", "Куба", "Калетон", муниципальные пляжи "Чайка" и "Курортный", "Сигал Бич", "Паблик", "Андерхилл", "Либерти", "Ибица", "Варадеро", "Кораблик", "Киви", 5 участков "Соло Бич", пляж "Кокос", "Кокос-Курортный", две зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег", "Ланжерон" и муниципальный пляж для людей с инвалидностью на 11 станции Большого Фонтана.

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Еще два пляжа открыты в области: Центральный городской пляж (город Черноморск) и пляж в поселке Приморское (Измаильский район).

По словам Кипера, могут быть открыты дополнительные участки после прохождения проверок.

"Во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружении подозрительных предметов - пребывание людей у моря запрещено!" - подчеркнул чиновник.

Сезон отдыха в Одесской области

Как писал УНИАН, по словам главы военной администрации Олега Кипера в этом сезоне в Одессе и области хотят открыть пляжей вдвое больше, чем в прошлом году - всего более сорока пляжей. Первыми были официально открыты 12 пляжных зон, 11 из них в Одессе и Черноморске - инклюзивного "Безмеж", "Гранд Петтин", "Итака" (Аркадия), "Куба", "Калетон", "Сигал Бич" и др.

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