Миллиардер намекнул, что это единственный способ спасти Америку от диктатуры.

Американский миллиардер Илон Маск таки создаст новую политическую партию в США. Соответствующее заявление предприниматель сделал в соцсети Х.

Накануне он создал на свой странице опрос, в котором поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему создать "Американскую партию", которая бы стала альтернативой нынешним Республиканской и Демократической партиям.

"В соотношении 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда речь идет о разорении нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам вашу свободу", - написал Маск сегодня по итогам опроса.

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Политические амбиции Маска

Как писал УНИАН, после избрания Дональда Трампа президентом США Илон Маск вошел в его команду и де-факто возглавил одно из министерств - Департамент эффективности. Маск занимался преимущественно тем, что с разной степенью успешности и адекватности пытался оптимизировать расходы государственного бюджета США.

Однако быстро отношения Маска и Трампа начали ухудшаться. Сначала миллиардеру не понравились тарифные войны Трампа, которые напрямую вредят автомобильному бизнесу Tesla.

Но окончательный разрыв между ними произошел из-за нового закона о налогах и государственном долге США, который Трамп проталкивал через Конгресс и таки смог протолкнуть. Маск, который изначально пришел в команду Трампа с мечтой о сокращении государственных издержек и максимальной дерегуляции бизнеса, был возмущен тем, что новый президент наоборот обкладывает государственную казну еще большим бременем расходов, которые влекут за собой значительное увеличение дефицита бюджета и государственного долга.

На этой почве Маск и Трамп публично поссорились, после чего миллиардер заговорил о создании собственной политической партии.

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