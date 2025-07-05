Это возможно, если поставки новых ракет из США не возобновятся, а Россия резко усилит обстрелы баллистикой.

Ранее поставленного оружия Украине, вероятно, хватит до конца лета, а в худшем случае, зенитные ракеты для систем Patriot могут закончиться за неделю-две. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на военных аналитиков.

"Все системы вооружения являются критически важными поставками для украинской обороны. Поставок хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической. Разрыв может возникнуть, если Европа не попытается его как-то заполнить", — заявил военный аналитик Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене..

С ним согласен и военный эксперт Томас Тайнер, который считает поставки ракет ПВО самой важной частью западной военной помощи. По его подсчетам, ранее поставленных боеприпасов для систем HIMARS Украине может хватить до сентября, если использовать их экономно. А вот зенитные ракеты PAC-3 для систем Patriot могут исчерпаться буквально за пару недель, если Россия начнет интенсивно обстреливать Украину баллистикой.

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"Без ракет Patriot российские баллистические и крылатые ракеты прорвутся. Причем каждая ракета доставляет в десять раз больше взрывчатки к своей цели, чем беспилотник "Шахед", — предупредил Тайнер.

Военная помощь США: последние новости

Как писал УНИАН, газета New York Post, которую Дональд Трамп любит почитывать на досуге, напрямую обратилась к президенту США с призывом возобновить поставки военной помощи Украине. Журналисты подчеркнули, что поражение Украины станет катастрофой, которая больно ударит по самим США.

Сам Трамп, столкнувшись со шквалом критики из-за приостановки военной помощи Украине, пообещал рассмотреть возможность поставить Украине больше зенитных ракет.

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