По состоянию на сейчас бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской, сообщил Трегубов.

В Днепропетровской области пока боев с врагом не происходит, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"В Днепропетровской области еще боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской", - отметил он.

Рассказывая о ситуации на фронте в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", он пояснил, что россияне пытаются прорваться на Покровском направлении по трассе Покровск-Константиновка, а также на границе с Днепропетровщиной.

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"На всех других направлениях продолжается то же, что и было полгода назад. Активное наступление на Лиманском, на Купянском направлениях. Немножко увеличилось давление на Харьковщину - я имею в виду город Волчанск и окрестности. И так же продолжаются атаки на Краматорском, Северском направлениях и в городе Торецк", - добавил Трегубов.

По его словам, два активных наступления российских войск на Покровском и Новопавловском направлениях как раз и составляют российскую летнюю кампанию в зоне ответственности "Хортицы".

"Второе направление их кампании - Сумщина - это уже не наша зона ответственности", - добавил он.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, россияне захватили два населенных пункта возле админграницы Днепропетровщины. По данным аналитиков проекта DeepState речь идет о Зеленом Куте и Новоукраинке Донецкой области. Эти села находятся возле Дачного, куда активно пробует лезть враг, но бойцы Сил Обороны Украины пытаются не дать там закрепиться. Аналитики констатировали, что для РФ заход на Днепропетровщину является большой медийной причиной запустить машину пропаганды.

Также накануне в DeepState заявляли, что россияне имеют успех на Харьковщине. В частности, отмечалось, что после относительно непродолжительных штурмовых действий захватчики сумели наскоком занять населенный пункт Меловое и многочисленные лесополосы западнее и южнее села. По мнению экспертов, эти действия призваны поддержать наступление войск противника на западном берегу реки Оскол.

По подсчетам DeepState, в июне Россия оккупировала 556 квадратных километров украинской территории, что является худшим для Украины показателем в 2025 году. Больше всего продвижений пришлось на Новопавловский (29%) и Покровский отрезок (27%). Также среди лидеров - Сумщина с показателем в 18%.

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