Президент США откровенно ответил на вопрос о своих возможностях, после общения с Путиным и Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины. Это заявление резко контрастирует с его прежними обещаниями быстро остановить конфликт, пишет Politico.

"Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет", — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что сможет добиться прекращения боевых действий.

На вопрос о том, является ли завершение войны приоритетом, президент ответил: "Да. Я хотел бы, чтобы это произошло".

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Предвыборное обещание Трампа

Во время предвыборной кампании он обещал положить конец боевым действиям между двумя странами уже в первый день своего пребывания в должности — "за 24 часа". Позже американский лидер отступил от этого заявления, назвав это обещание "преувеличением".

"Мы помогли множеству стран. Ситуация в Украине — это дело Байдена, не Трампа. Я стараюсь довести её до завершения", - заявил Трамп.

Он сначала пытался выступить посредником в заключении мирного соглашения между двумя странами. Вскоре и вовсе угрожал отстраниться от конфликта на фоне растущего разочарования в продолжающихся боевых действиях.

Последние действия Трампа

На этой неделе он провел телефонные разговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Его звонок Путину, по его словам, "не дал никаких результатов", — об этом он заявил через несколько часов после беседы.

Разговор с Зеленским, судя по сообщению украинского президента и последующим комментариям Трампа для журналистов, оказался более продуктивным. По словам Зеленского, у них состоялся "очень важный и плодотворный разговор", в ходе которого обсуждалась украинская система противовоздушной обороны, совместное производство вооружений, а также "взаимные закупки и инвестиции".

Трамп сообщил журналистам: "У нас был очень хороший разговор, я считаю, стратегически важный. Я уже говорил, что очень недоволен своим разговором с президентом Путиным. Он хочет идти до конца, просто продолжать убивать людей — это недопустимо".

Другие новости про Дональда Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что, комментируя разговор с Путиным, американский лидер заявил, будто он действует против России жестче, чем против Ирана и других противников. "Знаете ли, ему [Путину] удавалось как-то с ними [санкциями] справляться. Но это были санкции Байдена, а мои довольно жесткие. Вполне возможно, что их все-таки введут в будущем", — добавил он.

В то же время, его любимая газета New York Post призвала вооружить Киев. "После вашего призыва [к миру] он [Путин] нанес крупнейший за всю войну удар беспилотниками и ракетами [по Украине]. Так почему же, господин Президент, ваша администрация наказывает Украину?" – пишут журналисты.

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