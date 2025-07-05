Если ежедневно в течение полугода есть по одному авокадо - почувствуете себя лучше, утверждают диетологи.

Употребление авокадо положительно влияет на сон, уровень холестерина и качество питания. О результатах нового исследования пишет Verywellhealth.

Исследование показало, что те, кто потреблял авокадо ежедневно в течение шести месяцев, улучшили сон, уровень холестерина и качество питания. В нем приняли участие 969 взрослых людей с абдоминальным ожирением. Всех их случайным образом распределили на две группы. Люди из первой группы ежедневно съедали по одному авокадо, из второй - не более двух авокадо в месяц. Никаких других изменений в рационе не рекомендовалось.

Чтобы оценить влияние ежедневного потребления авокадо на здоровье сердца, исследователи использовали модифицированную версию шкалы Life's Essential 8 Американской ассоциации сердца. В ней более высокий балл указывает на лучшее сердечно-сосудистое здоровье и отражает такие факторы, как диета, физическая активность и качественный сон.

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Хотя ежедневное употребление авокадо в течение шести месяцев не изменило общего балла по этой шкале, однако оно улучшило индивидуальные показатели качества питания, сна и липидов крови.

Автор исследования и исследователь Лаборатории диеты и кардиометаболического здоровья в Университете штата Пенсильвания Джанхави Дамани объяснил, что для достижения "значительных улучшений" в состоянии сердечно-сосудистой системы необходимы постепенные и устойчивые изменения в рационе и образе жизни.

Авокадо улучшает сон

У участников исследования, которые ежедневно ели авокадо, улучшился сон. Как рассказал доктор медицинских наук, представитель Американской академии медицины сна и пульмонолог Джон Сайто, сон не был предметом этого исследования. Главным, что изучали, было влияние авокадо на сердечно-сосудистую систему, а результаты по сну оказались вторичными открытиями.

Дело в том, что авокадо не является снотворным средством, однако оно содержит магний, калий и полезные жиры, способствующие сну, отметил Сайто.

"Регулярное, сбалансированное питание с сочетанием полезных жиров, сложных углеводов и белка поможет поддерживать ваш циркадный ритм", - сказал он.

Авокадо снижает уровень холестерина

Авокадо является хорошим источником "полезных" мононенасыщенных жиров. Предыдущие исследования показали, что употребление этого фрукта, особенно вместо насыщенных жиров, таких как сливочное масло и сыр, помогает снизить риск сердечных заболеваний.

Кроме того, в одном авокадо содержится примерно 10 граммов клетчатки, которая способствует снижению уровня холестерина и уменьшению риска сердечных заболеваний. По словам магистра наук, диетолога Джуди Саймон, растворимая клетчатка из авокадо может образовывать гель, который связывается с желчными кислотами и "плохим" холестерином в тонком кишечнике, помогая выводить их из организма.

Авокадо - продукт здоровой диеты

Употребление большего количества авокадо поможет выработать питательный, богатый клетчаткой рацион, который поддерживает здоровый сон. Однако некоторым людям все же этот продукт стоит употреблять с осторожностью.

"Не будет пользы от ежедневного употребления авокадо, если у вас аллергия на него, если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием калия или с очень низким содержанием жира", - предостерег диетолог, магистр наук Джейми Мок.

Он добавил, что другие продукты могут иметь подобные преимущества для здоровья, особенно для сна. Речь идет, в частности, о грецких орехах, вишневом соке, жирной рыбе и некоторых травяных чаях.

Ранее УНИАН рассказывал о вьетнамском способе сделать авокадо в 10 раз лучше. Речь идет о смузи с этим фруктом. Это классический напиток, в котором спелый авокадо, сгущенное молоко, молоко и лед взбиваются с помощью блендера. Для этого напитка используйте мягкие, полностью спелые авокадо - они придадут насыщенный вкус и максимально нежную текстуру. Если не любите слишком сладкое, можно регулировать количество сгущенного молока по вкусу.

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