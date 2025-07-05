Украина использует наземных роботов по-разному - для эвакуации раненых, установки мин и так далее.

Украина использует наземных роботов "как Лего", комбинируя их по-разному в зависимости от задач — от эвакуации до атак, рассказал украинский оператор роботов.

Глава направления роботизированных систем батальона "Волков Да Винчи" Александр Ябчанка сообщил Business Insider, что в его подразделении нет разных типов роботов — вместо этого они оснащаются и собираются по конкретным нуждам.

"Мы можем использовать прочную капсулу, чтобы эвакуировать раненого. А потом, если нужно уничтожить российскую позицию, мы прикрепляем к ней бомбу и превращаем эту систему в камикадзе", - подчеркивает военный.

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Ябчанка описал наземные дроны как адаптивные системы, которые бойцы могут собирать прямо на месте, и сравнил их с конструктором Lego.

Он также отметил, что это позитивное развитие для Украины: в войне, где тактика и технологии постоянно меняются, способность бойцов быстро адаптироваться может быть решающей.

Адаптивные роботы

Гендиректор компании, производящей роботизированный наземный логистический комплекс D-21, FRDM Group Вадим Юнык рассказал изданию, что "адаптивность D-21 — одно из его главных преимуществ".

Робот может использоваться для транспортировки боеприпасов и снаряжения, экстренной эвакуации раненых, а также в качестве платформы для установки вооружения.

Юнык пояснил, что благодаря своей универсальности робот позволяет подразделениям "быстро интегрировать платформу в собственную тактику".

Компания пошла дальше и по запросу бойцов оснастила систему боевым модулем, создав D-21-12R — робота, способного вести огонь на ходу и менять позиции. Сейчас компания также работает над добавлением гранатомета.

"Это открывает путь к ещё более гибкому применению D-21 и D-21-12R. Иными словами, мы предлагаем не просто продукт, а инструмент, который адаптируется к реальным нуждам передовой", — подчеркнул Юнык.

Роботы из Эстонии

Эстонская компания Milrem Robotics описывает своего робота THeMIS, который уже используется в Украине, как "современную многофункциональную оборонную платформу, предназначенную для выполнения разнообразных задач".

Компания подчёркивает, что "модульная и универсальная конструкция позволяет настраивать робота в соответствии с потребностями заказчика". Эти машины могут собирать разведданные, обезвреживать боеприпасы, эвакуировать бойцов и оснащаться различным оружием в зависимости от цели и доступных ресурсов.

"Украинские войска действительно креативны и находят очень простые способы выжать из оборудования максимум", — сказал основатель и гендиректор компании Кулдар Вээрси.

Новый тип войны

Издание сообщает, что наземные роботы — не новинка для войны, но масштаб их применения в Украине, разнообразие задач и количество компаний, быстро поставляющих их на фронт, действительно выделяются.

Кроме того, у таких роботов есть огромный потенциал для Украины, у которой гораздо меньше людского ресурса, чем у значительно более крупной России. Хотя Москва тоже разрабатывает свои версии таких роботов.

Отдельно стоит отметить и скорость инноваций: страны стремительно внедряют ИИ и новые технологии, чтобы сделать роботов более автономными и мощными.

Ябчанка отметил, что солдаты играют ключевую роль в этих разработках. По его словам, бойцы регулярно дорабатывают и улучшают наземных роботов самостоятельно, находясь на видеосвязи с производителями.

Другие новости об использовании роботов в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Украина постепенно приближается к войне роботов с роботами. Украина возлагает надежду переложить часть военной нагрузки с людей на наземные беспилотники (UGV) непосредственно.

Кроме того, мы писали, что ВСУ используют роботов так, как этого не ожидали даже производители. Подробности о том, что же такое необычное придумали украинские военные, раскрывать никто не собирается. Но "креативность украинских войск действительно вызывает восхищение".

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