Устройство выполнено в необычном форм-факторе и оснащается камерой, которая работает как задняя и фронтальная.

Бренд iKKO, известный своими наушниками, представил дебютный смартфон Mind One. Новинка выделяется компактными размерами, квадратной формой корпуса и поворотной ретро-камерой.

Квадратный смартфон получил четырехдюймовый AMOLED-экран. На корпусе закреплена 50-Мп камера с сенсором Sony 1/1,56" и оптической стабилизацией. Камера функционирует как задняя и передняя благодаря шарниру, который позволяет ей вращаться на 180 градусов и фиксироваться под любым углом.

Интерфейс устройства оптимизирован под квадратное соотношение сторон, а прошивка на базе Android 15 наполнена множеством функций на базе ИИ.

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"Вы, вероятно, никогда не видели такого маленького, тонкого и умного смартфона", – говорят в iKKO.

Какой процессор будет установлен в Mind One, не сообщается. Но известно, что смартфон получит 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ и батарею 2200 мАч. Компания также планирует предложить дополнительный чехол, который защелкивается на телефоне и добавляет QWERTY-клавиатуру с 3,5-мм аудиоразъемом.

Оценили такой смартфон в 299 долларов (~12 500 грн). Прием предзаказов на Kickstarter стартует в июле, а первые поставки запланированы на октябрь. Потом цена поднимется на 40%.

Как УНИАН уже писал, новый Android-смартфон получил 10 баллов из 10 за ремонтопригодность. Fairphone 6 можно разобрать вручную, прямо как кнопочный телефон, а получать обновления он будет целых 8 лет.

Ранее специалисты AnTuTu делились топом лучших Android-смартфонов 2025 года по цене-качеству. В самой дешевой категории первое место занял iQOO Z9, а в самой дорогой – Red Magic 10S Pro.

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