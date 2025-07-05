Камера Mind One функционирует как задняя и фронтальная / фото iKKO

Бренд iKKO, известный своими наушниками, представил дебютный смартфон Mind One. Новинка выделяется компактными размерами, квадратной формой корпуса и поворотной ретро-камерой.

Квадратный смартфон получил четырехдюймовый AMOLED-экран. На корпусе закреплена 50-Мп камера с сенсором Sony 1/1,56" и оптической стабилизацией. Камера функционирует как задняя и передняя благодаря шарниру, который позволяет ей вращаться на 180 градусов и фиксироваться под любым углом.

Интерфейс устройства оптимизирован под квадратное соотношение сторон, а прошивка на базе Android 15 наполнена множеством функций на базе ИИ.

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"Вы, вероятно, никогда не видели такого маленького, тонкого и умного смартфона", – говорят в iKKO. 

Фото iKKO Mind One 05 июля 2025
Фото iKKO Mind One 05 июля 2025
Фото iKKO Mind One 05 июля 2025
Фото iKKO Mind One 05 июля 2025
Фото iKKO Mind One 05 июля 2025
Фото iKKO Mind One 05 июля 2025
Фото iKKO Mind One 05 июля 2025

Какой процессор будет установлен в Mind One, не сообщается. Но известно, что смартфон получит 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ и батарею 2200 мАч. Компания также планирует предложить дополнительный чехол, который защелкивается на телефоне и добавляет QWERTY-клавиатуру с 3,5-мм аудиоразъемом.

Оценили такой смартфон в 299 долларов (~12 500 грн). Прием предзаказов на Kickstarter стартует в июле, а первые поставки запланированы на октябрь. Потом цена поднимется на 40%.

Как УНИАН уже писал, новый Android-смартфон получил 10 баллов из 10 за ремонтопригодность. Fairphone 6 можно разобрать вручную, прямо как кнопочный телефон, а получать обновления он будет целых 8 лет.

Ранее специалисты AnTuTu делились топом лучших Android-смартфонов 2025 года по цене-качеству. В самой дешевой категории первое место занял iQOO Z9, а в самой дорогой – Red Magic 10S Pro.

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