В комментариях предположили, что все эти выходки доведут Потапа до суда.

Украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) опубликовал еще одно видео, сгенерированное искусственным интеллектом. На этот раз он использовал лица Оли Поляковой и Натальи Могилевской.

В ролике Полякова стоит в купальнике и короне, а Могилевская протирает сидение унитаза, в котором виднеется фото Влада Ямы.

"Славик наблюдает. ИИ никогда не моргает", - подписал Потап видео в Instagram, имея в виду свое творческое альтер эго - Славика Балагана.

Видео дня

Ролик снова жестко раскритиковали в комментариях: "Стыдно. А я так раньше обожала ваше творчество. Обидно видеть, до чего дошел человек, которым я большую часть жизни увлекалась", "Он походу хочет, чтобы на него подали в суд", "Вот это попаяло", "Я думаю, Могилевская и Полякова не оценят", "Это жесть", "Я так понимаю, что на концерты к Анастасии в Украине уже будет меньше людей… А мог бы Потап писать прекрасные песни на украинском, выступать в городах Украины и за ее пределами", "Какая ересь", "Это дно".

Некоторые оставили положительные отзывы: "С каждым разом все больше разоблачений звезд", "Потап - легенда! Продолжай дальше. Особенно понравилось, как у Тины Кароль подгорает".

Напомним, до этого Потап использовал лица Тины Кароль и Светланы Лободы в видео от ИИ.

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