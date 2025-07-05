Ситуация в мире, по его словам, будет только ухудшаться.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", сделал ряд чрезвычайно мрачных предсказаний о ситуации в мире в течение ближайших лет.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В частности, в материале для Daily Mail, Саломе рассказал об ожидающейся сверхсекретной операцииврагов Запада — как результат киберсоюза между Китаем и Россией, направленного на саботаж энергетической инфраструктуры США, материковой Европы и Японии — "чтобы поставить их граждан на колени".

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"Это война без танков и ракет. Война без следов, сосредоточенная на цифровом разрушении, которое в недалёком будущем парализует спутниковые системы, банки и аэропорты, вызвав хаос", - подчеркнул "живой Нострадамус".

Первые проявления этой невидимой атаки, по его словам, уже начались — в виде случайных отключений электричества в Европе за последние месяцы — 23-часовое отключение в Испании и Португалии в конце апреля, которое парализовало большую часть населения этих стран.

И это лишь начало, считает Саломе. Именно поэтому НАТО и военные стратеги Великобритании, США и Израиля якобы проводят секретные совещания, чтобы понять, как бороться с этим "неуловимым врагом".

"Как я, 38-летний мужчина из маленького бразильского города, всё это знаю? Потому что хаос, вызванный "Кобальтовым штормом", — лишь одна из многих тревожных визий будущего (и настоящего) мира, которые являются мне в последние месяцы", - подчеркнул провидец.

Наш мир, по его словам, становится всё более пугающим и нестабильным. Прежние устои и даже "боги" постепенно исчезают, уступая место новым финансовым системам и альянсам, которые мы едва ли узнаем.

Географические границы потеряют смысл, пишет он. Их заменят новые финансовые экосистемы, независимые от традиционных осей власти. А в публичной плоскости политические и финансовые элиты будут поддерживать иллюзию стабильности, втайне готовясь к катастрофе.

В своих видениях он также увидел, как технологии, уже разрабатываемые втайне, будут использоваться для отслеживания поведения, эмоций и слабостей людей — и манипулирования ими.

"Наряду с "Кобальтовым штормом", одно из самых тревожных последних видений связано с протоколом "Афина" — секретной инициативой элиты из Давоса совместно с разведслужбами (включая ЦРУ). Этот протокол предполагает создание отдельной финансовой системы, в которой доллар будет заменён новой международной валютой, обеспеченной золотом, углеродными кредитами и редкоземельными металлами", - отметил он.

Проект, по словам Саломе, уже тестируется в банках Сингапура, ОАЭ, Китая, России, Бразилии и Швейцарии — и приведёт к падению доллара с финансового трона. И это якобы не всё.

Его тревожит ещё один проект, связанный со Всемирной организацией здравоохранения. Без официального названия он назвал его "ONI" — слово, которое, по его ощущениям, лучше всего передаёт суть.

Суть проекта — использование ИИ для картирования эмоционального поведения уязвимых групп населения и внедрение эмоциональных биометрических ID в лагерях беженцев в Сирии и Судане.

Официально — для предотвращения насилия и самоубийств. Но в его видениях это система слежки, где доступ к базовым услугам будет зависеть от ваших эмоций. Мир, где внедрят распознавание лиц, отслеживание мозговой активности и поведенческий прогноз, полностью изменив наш образ жизни и войны.

Между тем нынешние конфликты, по его словам, обострятся. Прекращение огня между Ираном и Израилем, объявленное президентом США Дональдом Трампом — лишь спектакль. Он боится, что эта война перекинется на Турцию.

"Одна война всё же закончится — не победой, а экономическим истощением. К марту 2026 года Украина будет фрагментирована, а оккупированные регионы — признаны международно. За кулисами всем будет управлять Китай", - подчеркнул он.

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