Правитель РФ дал понять, что не планирует менять характер боев по крайней мере до выполнения определенных целей, напомнил Снегирев.

Российские оккупационные войска продолжат наступление на Сумскую и Харьковскую область. Кроме того, враг будет пытаться зайти на территорию Днепропетровской области.

Таким мнением поделился военный эксперт, сопредседатель ОИ "Права Справа" Дмитрий Снегирев. В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что враг будет делать это с целью "обмена" в будущем: мол, оккупанты прекратят наступление на этих направлениях, а Силы обороны выйдут из Донецкой области, говорит эксперт.

"Я ожидаю расширения театра боевых действий за счет новых территорий. В первую очередь это будет происходить в Сумской и Харьковской областях, также будет попытка врага прорваться на территорию Днепропетровской области. Возможность масштабирования театра боевых действий будет использована российской стороной как военно-политическое давление на украинское руководство во время так называемых Стамбульских встреч по окончанию войны в Украине. Это то, что стоит ожидать не только на летний период, но и на осенний", – добавил он.

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Эксперт также вспомнил о последнем телефонном разговоре между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В нем правитель РФ дал понять, что не планирует менять характер боев по крайней мере до выполнения определенных целей так называемой "СВО", добавил Снегирев. А это – выход на административные границы Донецкой области.

По словам специалиста, оккупантам потребуется брать штурмом Славянско-Краматорскую агломерацию. Речь идет о четырех крупных промышленных городах Донецкой области: Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка.

"Следует напомнить, что Бахмут, который гораздо меньше по размеру, противник штурмовал 9 месяцев, понеся потери в сто тысяч. А здесь речь идет о штурме агломерации четырех городов с плотной городской застройкой, огромной промзоной и нашими подготовленными оборонительными позициями. Понимая, что эти города оккупанты могут штурмовать не один год, российский диктатор может использовать как рычаги давления возможность захвата определенных территорий Сумской, Харьковской областей и возможный прорыв на Днепропетровщину с целью так называемого обмена", – констатировал он.

Война в Украине: это стоит знать

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году Украина получит дополнительно "сотни тысяч" беспилотников в рамках сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. По словам главы государства, соответствующее соглашение подписали накануне.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, удастся ли ему положить конец войне в Украине.

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