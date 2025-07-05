За рулем автомобиля находился работник предприятия, занимающегося оборонными заказами, говорят в прокуратуре.

Сотрудники Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе. Им оказался 22-летний житель Запорожья, которого завербовали российские спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Отмечается, что мужчина, по предварительным данным, получил "заказ" от вражеского куратора в мессенджере.

Подозреваемый, как говорят правоохранители, приехал в Одессу накануне и по команде спрятал сумку со взрывчаткой под выбранное транспортное средство – в дальнейшем его должны были привести в действие дистанционно.

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"За свою "работу" исполнитель должен был получить денежное вознаграждение. Впрочем остался без обещанных денег и был задержан правоохранителями на железнодорожном вокзале в Одессе, откуда планировал сбежать в родной город", – добавляют в Нацполиции.

В то же время в Офисе генерального прокурора рассказали, что за рулем взорванной машины находился работник предприятия, которое занимается оборонными заказами. К счастью, он выжил.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры задержанному было объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Другие инциденты в Украине

СБУ на днях сообщила о задержании "крота" в рядах Сил обороны. Майор Воздушных сил собирал информацию об украинской военной авиации, которая базируется на Львовщине.

Ранее же стало известно, что в Киеве выстрелил в авто украинской ветеранки Виктории Дворецкой. Начато расследование, мужчину задержали.

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