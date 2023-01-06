Всего Киеву отправят 50 американских боевых машин пехоты.

США и Германия договорились отправить в Украину боевые бронированные машины M2 Bradley и вторую зенитно-ракетную батарею Patriot.

Объявление было сделано в совместном заявлении президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца после телефонного разговора в четверг. По словам официального лица, проинформированного о размере помощи, отправлены в Украину будут 50 машин, уточняет​​​​​ New York Times.

С учетом ранее анонсированных поставок немецких БМП Marder, Украина впервые получит боевые машины пехоты западного производства. Днем ранее Франция заявила, что отправит в Киев бронированные разведывательные машины AMX-10 RC собственного производства.

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Хотя Германия по-прежнему отказывается дать Украине свой основной танк Leopard 2, решение предоставить сразу 40 БМП Marder является прогрессом для Берлина, который месяцами сопротивлялся призывам прислать танки или боевые машины. Тем не менее, Киев ранее уже получид от правительства Шольца бронетранспортеры, мобильную зенитную установку Gepard, а также зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

БМП Bradley – характеристики

Боевые машины пехоты Bradley, которые окажутся в распоряжении ВСУ, представляют собой "золотую середину" между возможностями современных танков типа M1 Abrams, о которых просил президент Зеленский, и бронетранспортерами M113 времен войны во Вьетнаме, которые ранее Пентагон уже поставлял в Украину после начала российского вторжения. Bradley способен предоставить украинским воинам большую защиту и огневую мощь, чем любая из БМП или БТР, которые Запад до сих пор посылал.

Миссия "Брэдли" состоит в том, чтобы отправлять войска в бой, поддерживая продвижение танков и помогать пехоте с помощью мощной 25-миллиметровой пушки, установленной на вращающейся башне, способной стрелять разрывными снарядами. На башне обычно также устанавливается 7,62-мм пулемет и пусковые установки для ракет BGM-71 TOW. США уже поставили Украине 1500 таких противотанковых ракет.

"Это не танк, а истребитель танков. Bradley — это бронированная машина, обладающая огневой мощью, которая может доставлять войска в бой", - заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге для журналистов в четверг.

Bradley ездит на гусеницах, а не на колесах, что позволяет преодолевать пересеченную местность, непроходимую для колесного транспорта. Корпус машины покрыт сложным комплексом брони из нескольких блоков, который призван обеспечить определенную степень защиты от прямых ударов артиллерийских орудий и ракет противника.

Также по словам Райдера, Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки украинцев в США для обучения работе с ракетной системой Patriot:

"Я думаю, что мы явно находимся в той точке этой битвы, когда мы сможем обеспечить это обучение, чтобы позволить Украине управлять такими системами, которые позволят им сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территории"

Батарея Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты со значительно более высоким потолком, чем ранее предоставленные Украине системы ПВО.

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