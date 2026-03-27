Не переживут эту войну: ВВС Ирана оказались в 'спирали смерти', – Forbes

Война между США, Израилем и Ираном показала критическую слабость Тегерана – его военно-воздушные силы фактически не способны конкурировать в современной войне. Эксперты называют это многолетним упадком, который перерос в "спираль смерти", пишет Forbes.
От пика к упадку
В 1970-х годах Иран обладал одной из сильнейших авиаций в регионе. При правлении шаха Мохаммеда Резы Пехлеви страна закупала передовую технику, включая истребители Grumman F-14 Tomcat.
После революции 1979 года ситуация резко изменилась: санкции и изоляция лишили Иран доступа к технологиям и модернизации. С тех пор флот постепенно старел без полноценного обновления.
Сегодня Иран вынужден полагаться на самолеты прошлых поколений – американские и советские модели 1960–80-х годов. Они значительно уступают современным машинам, таким как F-35 Lightning II.
Это означает, что в случае прямого воздушного боя иранские истребители практически не имеют шансов.
Заявления и реальность
Иран неоднократно сообщал о сбивании американских и израильских самолетов. Однако эти заявления не подтверждаются.
В Центральном командовании США подчеркивают, что ни один их самолет не был потерян в воздушных боях, тогда как израильская сторона сообщает лишь об обстрелах без последствий.
В то же время потери Ирана подтверждаются – как на земле, так и в воздухе.
Почему Иран избегает воздушных боев
Большинство инцидентов в небе – это не бои истребителей, а работа противовоздушной обороны. Иран фактически не вступает в классические воздушные дуэли.
Причины просты:
- техническая отсталость самолетов;
- риск быстрого уничтожения;
- преимущество противника в технологиях.
В результате Тегеран делает ставку на ракеты и дроны, а не на авиацию.
Иран пытается обновить флот, закупая российскую технику, в частности учебно-боевые самолеты, и планируя приобретение более современных истребителей. Но эти шаги не дают быстрых результатов.
Даже в случае поставок новых самолетов понадобятся годы, чтобы подготовить пилотов и создать эффективную систему.
Особенно показательным стало уничтожение части флота Grumman F-14 Tomcat – самолетов, которые когда-то были гордостью иранских ВВС. Эти удары символизируют завершение целой эпохи – от региональной авиационной мощи до потери боеспособности.
Что дальше
Аналитики предполагают, что нынешние ВВС Ирана могут не пережить эту войну в нынешнем виде. В долгосрочной перспективе страна сможет создать новую авиацию только при условии глубоких изменений, в частности политических, экономических и технологических.
Сейчас Иран вынужден воевать без реального контроля над небом. Это определяет ход всего конфликта.
Проблемы ВВС Ирана – последние новости
Как сообщал УНИАН, воздушные силы Ирана остаются устаревшими и не смогли оказать эффективное сопротивление США и Израилю во время операции "Эпическая ярость".
В течение первых дней кампании американские и израильские войска быстро завоевали превосходство в воздухе, тогда как большинство иранских самолетов оставалось на земле, избегая потерь.
Операция показала, что даже некогда самые мощные на Ближнем Востоке ВВС Ирана сегодня не способны обеспечить воздушное превосходство и эффективную защиту собственного воздушного пространства.