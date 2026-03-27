Не переживут эту войну: ВВС Ирана оказались в 'спирали смерти', – Forbes

Иранские ВВС до сих пор в значительной степени состоят из техники, оставшейся еще со времен холодной войны.

Война между США, Израилем и Ираном показала критическую слабость Тегерана – его военно-воздушные силы фактически не способны конкурировать в современной войне. Эксперты называют это многолетним упадком, который перерос в "спираль смерти", пишет Forbes.

От пика к упадку

В 1970-х годах Иран обладал одной из сильнейших авиаций в регионе. При правлении шаха Мохаммеда Резы Пехлеви страна закупала передовую технику, включая истребители Grumman F-14 Tomcat.

После революции 1979 года ситуация резко изменилась: санкции и изоляция лишили Иран доступа к технологиям и модернизации. С тех пор флот постепенно старел без полноценного обновления.

Сегодня Иран вынужден полагаться на самолеты прошлых поколений – американские и советские модели 1960–80-х годов. Они значительно уступают современным машинам, таким как F-35 Lightning II.

Это означает, что в случае прямого воздушного боя иранские истребители практически не имеют шансов.

Заявления и реальность

Иран неоднократно сообщал о сбивании американских и израильских самолетов. Однако эти заявления не подтверждаются.

В Центральном командовании США подчеркивают, что ни один их самолет не был потерян в воздушных боях, тогда как израильская сторона сообщает лишь об обстрелах без последствий.

В то же время потери Ирана подтверждаются – как на земле, так и в воздухе.

Почему Иран избегает воздушных боев

Большинство инцидентов в небе – это не бои истребителей, а работа противовоздушной обороны. Иран фактически не вступает в классические воздушные дуэли.

Причины просты:

техническая отсталость самолетов;

риск быстрого уничтожения;

преимущество противника в технологиях.

В результате Тегеран делает ставку на ракеты и дроны, а не на авиацию.

Иран пытается обновить флот, закупая российскую технику, в частности учебно-боевые самолеты, и планируя приобретение более современных истребителей. Но эти шаги не дают быстрых результатов.

Даже в случае поставок новых самолетов понадобятся годы, чтобы подготовить пилотов и создать эффективную систему.

Особенно показательным стало уничтожение части флота Grumman F-14 Tomcat – самолетов, которые когда-то были гордостью иранских ВВС. Эти удары символизируют завершение целой эпохи – от региональной авиационной мощи до потери боеспособности.

Что дальше

Аналитики предполагают, что нынешние ВВС Ирана могут не пережить эту войну в нынешнем виде. В долгосрочной перспективе страна сможет создать новую авиацию только при условии глубоких изменений, в частности политических, экономических и технологических.

Сейчас Иран вынужден воевать без реального контроля над небом. Это определяет ход всего конфликта.

Проблемы ВВС Ирана – последние новости

Как сообщал УНИАН, воздушные силы Ирана остаются устаревшими и не смогли оказать эффективное сопротивление США и Израилю во время операции "Эпическая ярость".

В течение первых дней кампании американские и израильские войска быстро завоевали превосходство в воздухе, тогда как большинство иранских самолетов оставалось на земле, избегая потерь.

Операция показала, что даже некогда самые мощные на Ближнем Востоке ВВС Ирана сегодня не способны обеспечить воздушное превосходство и эффективную защиту собственного воздушного пространства.

