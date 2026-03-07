'Эпическая ярость': почему самолеты Ирана не оказали сопротивления истребителям США и Израиля

Воздушные силы Ирана остаются устаревшими: большинство самолетов держат на земле, чтобы избежать потерь перед современными американскими истребителями.

Воздушные силы Ирана остаются устаревшими и не смогли оказать эффективное сопротивление США и Израилю во время операции "Эпическая ярость", пишет The National Interest.

С 1979 года иранские ВВС почти не обновляли свой флот, оставаясь зависимыми от 50-летних американских самолетов и ограниченного количества советских истребителей. В первые дни кампании американские и израильские войска быстро получили преимущество в воздухе, в то время как большинство иранских самолетов оставалось на земле, избегая потерь.

Среди ключевых иранских самолетов – F-14 Tomcat, модернизированные до стандарта F-14AM, F-4 Phantom II, F-5 Tiger II и несколько советских МиГ-29 и Су-24. Несмотря на модернизацию и изобретательность иранских техников, их авиация значительно отстает от современных истребителей пятого поколения США, таких как F-35 и F-22.

Операция показала, что даже некогда самые мощные на Ближнем Востоке ВВС Ирана сегодня не способны обеспечить воздушное превосходство и эффективную защиту собственного воздушного пространства.

Операция в Иране – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что не согласится ни на что, кроме "безоговорочной капитуляции" со стороны Ирана. Это новое расширение целей конфликта, которое, по оценкам экспертов, может продлить войну на неопределенный срок.

В последние дни цели администрации США неоднократно менялись: от смены режима в Иране до уничтожения его ядерной программы и ракетного потенциала. Трамп сравнивает Иран с Венесуэлой, где, по его мнению, американские действия позволили назначить лидеров, выполняющих требования США.

