Китай столкнулся с серьезной проблемой, которую придется решить для доминирования в области авианосцев.

Китай добился огромных успехов в области строительства авианосцев. Недавно Пекин представил свой новейший корабль, с которого самолеты взлетают с помощью электромагнитных катапульт. Эта технология ранее была уникальной для передовых авианосцев класса "Джеральд Р. Форд" ВМС США.

В Business Insider сравнили новейшие китайские авианосцы с американскими кораблями. По словам экспертов, авианосцам КНР еще далеко до того, чтобы сражаться на уровне кораблей ВМС США.

Отмечается, что главная проблема заключается не в строительстве кораблей, а в накоплении опыта, подготовке экипажей и разработке доктрины их использования.

"Спроектировать и построить что-то можно гораздо быстрее, чем подготовить группу людей, которые будут этим управлять", - рассказал журналистам Брайан Кларк, отставной офицер подводного флота ВМС США и эксперт по вопросам обороны в Институте Хадсона.

Всего у Китая есть три авианосца - "Ляонин", "Шаньдун" и "Фуцзянь". Третий корабль пока проходит морские испытания.

В издании подчеркнули, что первые "Ляонин" и "Шаньдун" построены по советским проектам и оснащены трамплинами для взлета самолетов. "Фуцзянь" же более технологичен и имеет электромагнитные катапульты.

Журналисты напомнили, что у ВМС США есть 11 атомных авианосцев. У всех китайских кораблей традиционные двигатели, хотя есть свидетельства того, что Китай разрабатывает проект с ядерной энергетической установкой.

Более того, только у одного из китайских авианосцев есть катапульта для запуска самолетов, в то время как все американские авианосцы оснащены ими. Авианосец "Джеральд Р. Форд" был первым подобным кораблем с электромагнитными катапультами.

В издании добавили, что активные авианосцы Китая сопровождаются флотом истребителей четвертого поколения. Американские корабли оснащены смешанным парком самолетов четвертого и пятого поколений.

Тем не менее эксперты в разговоре с журналистами признали, что китайский флот прошел огромный путь всего за десять лет. Пекин не только догоняет новейшие технологии, но и полностью пропустил этап паровых катапульт, в отличие от ВМС США.

В издании поделились, что электромагнитные катапульты на "Фуцзянь" позволяют Китаю запускать более разнообразные авиационные силы, включающие не только истребители, но и средства воздушного раннего предупреждения и управления, такие как самолет KJ-600. Также китайские боевые самолеты могут взлетать с полным запасом топлива и вооружения, что повышает их эффективность.

В издании отметили, что Китай все еще новичок в операциях с авианосцами. Китайские авианосцы только недавно начали выходить за пределы прибрежных вод, в основном в западной части Тихого океана.

"У них просто нет того ядра, которое необходимо для выполнения этой работы в несколько смен на всем авианосном флоте. В то время как в США операциями запуска самолетов с катапульты и восстановлением самолетов управляют офицеры, на китайских авианосцах эти должности занимают гораздо более высокопоставленные сотрудники, что указывает на то, что опыт ограничен небольшой группой высокопоставленных лиц", - сказал журналистам Кларк.

В издании добавили, что Китай мог приступить к работе над четвертым авианосцем. Тем не менее пока неясно, будет ли он оснащен атомной силовой установкой.

Китай показал полеты истребителей с авианосца "Фуцзянь"

Ранее китайцы обнародовали первые кадры полноценных полетов с борта своего нового авианосца "Фуцзянь". Были показаны не только кадры взлета и приземления старого палубного истребителя J-15T, но и нового палубного истребителя пятого поколения J-35.

Отмечается, что истребители запускали с помощью электромагнитной катапульты (EMALS). Единственным введенным в эксплуатацию авианосцем, оснащенным такой системой, является авианосец "Джеральд Р. Форд" ВМС США.

