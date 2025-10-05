Китай добился огромных успехов в области строительства авианосцев. Недавно Пекин представил свой новейший корабль, с которого самолеты взлетают с помощью электромагнитных катапульт. Эта технология ранее была уникальной для передовых авианосцев класса "Джеральд Р. Форд" ВМС США.
В Business Insider сравнили новейшие китайские авианосцы с американскими кораблями. По словам экспертов, авианосцам КНР еще далеко до того, чтобы сражаться на уровне кораблей ВМС США.
Отмечается, что главная проблема заключается не в строительстве кораблей, а в накоплении опыта, подготовке экипажей и разработке доктрины их использования.
"Спроектировать и построить что-то можно гораздо быстрее, чем подготовить группу людей, которые будут этим управлять", - рассказал журналистам Брайан Кларк, отставной офицер подводного флота ВМС США и эксперт по вопросам обороны в Институте Хадсона.
Всего у Китая есть три авианосца - "Ляонин", "Шаньдун" и "Фуцзянь". Третий корабль пока проходит морские испытания.
В издании подчеркнули, что первые "Ляонин" и "Шаньдун" построены по советским проектам и оснащены трамплинами для взлета самолетов. "Фуцзянь" же более технологичен и имеет электромагнитные катапульты.
Журналисты напомнили, что у ВМС США есть 11 атомных авианосцев. У всех китайских кораблей традиционные двигатели, хотя есть свидетельства того, что Китай разрабатывает проект с ядерной энергетической установкой.
Более того, только у одного из китайских авианосцев есть катапульта для запуска самолетов, в то время как все американские авианосцы оснащены ими. Авианосец "Джеральд Р. Форд" был первым подобным кораблем с электромагнитными катапультами.
В издании добавили, что активные авианосцы Китая сопровождаются флотом истребителей четвертого поколения. Американские корабли оснащены смешанным парком самолетов четвертого и пятого поколений.
Тем не менее эксперты в разговоре с журналистами признали, что китайский флот прошел огромный путь всего за десять лет. Пекин не только догоняет новейшие технологии, но и полностью пропустил этап паровых катапульт, в отличие от ВМС США.
В издании поделились, что электромагнитные катапульты на "Фуцзянь" позволяют Китаю запускать более разнообразные авиационные силы, включающие не только истребители, но и средства воздушного раннего предупреждения и управления, такие как самолет KJ-600. Также китайские боевые самолеты могут взлетать с полным запасом топлива и вооружения, что повышает их эффективность.
В издании отметили, что Китай все еще новичок в операциях с авианосцами. Китайские авианосцы только недавно начали выходить за пределы прибрежных вод, в основном в западной части Тихого океана.
"У них просто нет того ядра, которое необходимо для выполнения этой работы в несколько смен на всем авианосном флоте. В то время как в США операциями запуска самолетов с катапульты и восстановлением самолетов управляют офицеры, на китайских авианосцах эти должности занимают гораздо более высокопоставленные сотрудники, что указывает на то, что опыт ограничен небольшой группой высокопоставленных лиц", - сказал журналистам Кларк.
В издании добавили, что Китай мог приступить к работе над четвертым авианосцем. Тем не менее пока неясно, будет ли он оснащен атомной силовой установкой.
Китай показал полеты истребителей с авианосца "Фуцзянь"
Ранее китайцы обнародовали первые кадры полноценных полетов с борта своего нового авианосца "Фуцзянь". Были показаны не только кадры взлета и приземления старого палубного истребителя J-15T, но и нового палубного истребителя пятого поколения J-35.
Отмечается, что истребители запускали с помощью электромагнитной катапульты (EMALS). Единственным введенным в эксплуатацию авианосцем, оснащенным такой системой, является авианосец "Джеральд Р. Форд" ВМС США.