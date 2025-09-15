В Польше их разместили всего на расстоянии в 115 км от границы с Беларусью.

После дроновой российской атаки на Польшу, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во исполнение обязательств в рамках НАТО, Франция направит в Польшу три истребителя Rafale. Из-за такого количества, заявление президента Франции было воспринято скептически, но впоследствии стало известно, что эти истребители предназначены не для сбивания дронов, а для нанесения ударов тактическим ядерным вооружением, пишет Defense Express.

Издание рассказывает, что как только начальник штаба воздушно-космических сил Франции Джером Белланжер опубликовал фото с Rafale, которые решили развернуть на территории Польши, реальный замысел Парижа стал понятным.

По данным издания Defence 24, все три истребителя Rafale принадлежат к Escadron de Chasse 2/4 La Fayette, которая базируется на 113-й авиабазе Saint-Dizier - Robinson. Это не просто истребители, а штатные носители ядерного вооружения.

Аналитики Defense Express отмечают, что всего во Франции таких самолетов только 20 единиц и они являются частью сил ядерного сдерживания. Примечательно, что в Польшу они прибыли вместе с ядерным вооружением, которое теоретически может находится на борту A400, который также приземлился в Польше. Однако, так ли это на самом деле - пока неизвестно.

Указывается, что размещение таких сил на аэродроме Минск-Мазовецкий под Варшавой, что находится всего в 115 км км от границы с Беларусью, более чем показательно.

Примечательно, что истребители Rafale, в отличие от европейских истребителей, которые в случае необходимости должны вооружиться свободнопадающими американскими ядерными бомбами B61, несут сверхзвуковые ракеты ASMP-A.

Издание поделилось, что они имеют дальность в 500 км и разгоняются до скорости 3 Маха. Штатным зарядом является TN 81 с мощностью от 100 до 300 кт.

Аналитики также отмечают, что хоть Франция и имеет ограниченный ядерный арсенал, однако он абсолютно независим от других стран в отличие от британского. Указывается, что Франция на регулярной основе проводит учения Poker по использованию своих воздушных ядерных сил.

Дроновая атака РФ по Польше

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральный штаб Вооруженных сил Польши сообщил, что началась операция НАТО "Восточный страж", целью которой является усиление обороны восточного фланга Альянса. Генштаб Польши выложил кадры посадки французского транспортного самолета A400 на аэродроме в городе Миньск-Мазовецки, который доставил вооружение для истребителей Rafale. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что эти меры являются ответом Альянса на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Также мы писали, что издание The Economist считает, что теоретически НАТО имеет мощный противовоздушный щит, но на практике он несовершенен. Одной из причин издание называет то, что в Украину было отправлено множество более крупных систем ПВО, что лишает Европу их арсеналов. Указывается, что даже если беспилотники можно отслеживать, их перехват с помощью систем ПВО, предназначенных для гораздо более крупных целей, таких как самолеты, крылатые и баллистические ракеты, экономически невыгоден.

