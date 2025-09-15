Теоретически у европейских стран выстроен мощный щит, но на практике он несовершенен.

НАТО столкнулось с самым серьезным нарушением своего воздушного пространства с момента основания более 75 лет назад, когда 19 российских беспилотников атаковали Польшу.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте назвал ответ на вторжение 10 сентября "очень успешным", хотя польские и голландские самолеты сбили лишь 4 дрона, пишет издание The Economist. А уже 13 сентября Румыния сообщила о вторжении российского беспилотника в свое воздушное пространство. В тот же день президент Дональд Трамп проигнорировал это испытание авторитета НАТО, заявив, что война в Украине - "не война Трампа".

"В такой ситуации может ли НАТО защитить свое небо от России?", - задалось вопросом издание.

Воздушный щит альянса состоит из нескольких компонентов. Первая задача - обнаружение угроз. НАТО совместно владеет и эксплуатирует флот из 14 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые обычно базируются в Германии. Они могут вести наблюдение за воздушным пространством далеко на востоке, отслеживая российские самолеты, беспилотники и ракеты, летающие над Украиной и Беларусью. Их дополняет группа беспилотников RQ-4D Phoenix, которые выполняют длительные полеты на очень больших высотах с базы на Сицилии.

Вторая часть щита состоит из истребителей, развернутых в Восточной Европе. Союзники поочередно используют истребители. В настоящее время Италия, Испания и Венгрия охраняют воздушное пространство стран Балтии, Италия также патрулирует Румынию, а Нидерланды и Норвегия следят за Польшей - последняя миссия была недавно создана для защиты польских транспортных узлов, откуда западное оружие отправляют в Украину. Эти самолеты могут контролировать воздушное пространство с помощью радаров, сопровождать российские самолеты, которые подлетают слишком близко, и, при необходимости, как это произошло 10 сентября, сбивать цели.

Третий компонент - наземные системы ПВО. Государства Восточной Европы располагают собственными радарами и некоторыми средствами обороны. Они были дополнены более мощными системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые могут перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты. Германия направила в Польшу Patriot, которые участвовали в отслеживании последнего российского вторжения, и Нидерланды планируют сделать то же самое.

Кроме того, США и некоторые европейские союзники также эксплуатируют эсминцы, оснащенные собственными радарами дальнего радиуса действия и перехватчиками, а США располагают наземными радарами в Румынии и Польше.

Многие из этих датчиков и перехватчиков, хотя и не все, объединены в так называемую интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Этим процессом руководит Командование ОВС НАТО, базирующееся в Рамштайне (Германия) и возглавляемое американским генералом. Далее по цепочке командования воздушное пространство НАТО охватывает два "объединенных центра управления воздушными операциями": один в Германии покрывает все к северу от Альп, а другой в Испании - южнее.

Теоретически все это представляет собой мощный щит, но на практике он несовершенен. Одна из проблем заключается в том, что в Украину было отправлено множество более крупных систем ПВО, что лишает Европу их арсеналов.

Кроме того, даже если беспилотники можно отслеживать, их перехват с помощью систем ПВО, предназначенных для гораздо более крупных целей, таких как самолеты, крылатые и баллистические ракеты, экономически невыгоден.

Но, как отметило издание, готова ли Европа к решению этой задачи, пока неясно. Однако очевидно, что европейские страны не желают следовать примеру Израиля, который в прошлом году перехватывал огромные волны иранских беспилотников над соседними странами, прежде чем они входили в воздушное пространство Израиля.

"Согласно правилам НАТО не может сбивать ракеты над Беларусью или Украиной. Для этого требуется единогласное одобрение всех 32 государств-членов, что Венгрия и Словакия почти наверняка заблокируют. В случае серьезного конфликта эти правила ведения боевых действий, безусловно, изменятся. Европа остается в проигрыше", - написало издание.

Атака российских беспилотников на Польшу

В ночь на 10 сентября российские дроны атаковали Польшу. На утро польские власти отчитались, что сбили 4 из 19 беспилотников.

В Польше заявили, что эта аката не была случайной, как считает президент США Дональд Трамп.

