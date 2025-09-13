В Польшу уже прибыл французский транспортный самолет A400.

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши сообщил о начале операции НАТО "Восточный страж", призванной усилить оборону восточного фланга Альянса. Об этом пишет RMF FM.

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши опубликовал кадры посадки французского транспортного самолета A400 на аэродроме в городе Миньск-Мазовецки. Он доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.

"Мы знаем, что героическая оборона Украины связана с будущим Европы. Поэтому мы увеличиваем наши оборонные возможности. В единстве сила, а в готовности - победа", - сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее о запуске операции "Восточный страж" заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он подчеркнул, что эти меры являются ответом Альянса на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

В издании отметили, что другие страны-члены НАТО уже начали объявлять о размещении сил и средств в рамках "Восточного стража". В частности, Дания предоставит два истребителя F-16 и средства ПВО, а Франция - три истребителя Rafale. Германия пообещала передать четыре истребителя Eurofighter Typhoon, а Великобритания также выразила готовность оказать поддержку в укреплении восточного фланга НАТО.

В США пообещали защищать каждый дюйм территории НАТО

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон готов оборонять территории НАТО. Ее слова стали ответом на вторжение российских беспилотников в Польшу.

"США проводят консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, и будьте уверены, мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнула Ши.

