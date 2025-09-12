Также Великобритания сообщила, что введет новые санкции против "теневого флота" России.

Над Польшей уже работает расширенная немецкая воздушная полиция в ответ на вторжение российских дронов в ночь на 10 сентября, сообщает Reuters.

"Авиация уже вчера вечером достигла оперативной готовности", - заявил представитель министерства обороны Германии на пресс-конференции правительства в четверг, 11 сентября.

Он добавил, что сейчас уже две дежурные группы действуют в этом районе и выполняют задачи круглосуточно.

Видео дня

"Обе дежурные группы имеют необходимую квалификацию для выполнения этой задачи", - добавил представитель Минобороны Германии.

Издание APN News сообщило, что также Франция в пятницу, 12 сентября, сообщила о развертывании своих истребителей в Польше, а Великобритания намерена ввести против России новые санкции, направленные против доходов России от нефти и военной машины.

Отмечается, что это первые взвешенные шаги Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Такие меры имеют целью показать российскому диктатору Владимиру Путину, что его дальнейшая агрессия не останется без ответа.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна развернет три современных истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО. По его словам, это делается для выполнения обязательства, которое он взял перед премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Макрон добавил, что развертывание самолетов Франции в Польше было обсуждено как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Безопасность европейского континента является нашим главным приоритетом. Мы не поддадимся растущему давлению со стороны России", - написал Макрон в соцсети X.

В Министерстве обороны Франции добавили, что самолеты Rafale будут выполнять патрульные миссии вместе с другими самолетами НАТО. Также страна передает Польше оборудование и боеприпасы.

Издание добавляет, что санкции, которые введет Великобритания, включают запрет на 70 судов, которые входят в состав российского "теневого флота", транспортирующего нефть из этой страны несмотря на уже введенные санкции. Кроме этого, около 30 человек и компаний, включая китайские и турецкие фирмы, также подпадают под эти ограничения за участие в поставках России электроники, химикатов, взрывчатки и других компонентов вооружения.

Атака России дронами по Польше

Ранее УНИАН сообщал, что Украина и Польша договорились о проведении тренировок по сбиванию дронов на фоне недавних угроз со стороны страны-агрессора. В Министерстве обороны Польши добавили, что пока между сторонами ведутся переговоры о сотрудничестве в этом направлении. В ведомстве заверили, что тренировки будут проходить на территории Польши, а не в Украине.

Также мы писали, что глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп выразил мнение, что НАТО следует действовать решительнее против российский атак и стоит сбивать беспилотники над Украиной. Ревекамп добавил, что Украине следует дать возможность наносить удары по целям вглубь территории России. Немецкий политик считает, что НАТО доказало способность отражать атаки по своей территории, но необходимо улучшить возможности противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: