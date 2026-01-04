КНДР почти втрое увеличит выпуск управляемого оружия

Лидер Северной Кореи приказал расширить мощности оборонных заводов в 2,5 раза и начать перевооружение армии уже в этом году.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился почти втрое увеличить производство тактического управляемого оружия. Соответствующее поручение он дал во время инспекции одного из крупных заводов по производству боеприпасов, сообщает государственное агентство KCNA.

Отмечается, что Ким осмотрел модернизированные производственные линии предприятия, название и местоположение которого не раскрывают. Во время визита он раскритиковал темпы обновления оборонной промышленности и потребовал срочных изменений в планировании и организации производства.

"Наша военная промышленность должна тщательно организовывать производство и техническую модернизацию, чтобы соответствовать нынешней ситуации", - заявил Ким Чен Ын.

По его словам, северокорейское тактическое управляемое оружие обладает "высокой огневой мощью" и должно полностью заменить реактивные системы залпового огня, которые сейчас находятся на вооружении армии КНДР.

Ким также поручил чиновникам пересмотреть общие планы строительства и модернизации предприятий военно-промышленного комплекса уже в этом году, подчеркнув необходимость создания "гибкой производственной системы".

Отдельно он подчеркнул, что процесс перевооружения воинских частей новыми образцами оружия должен начаться уже в первой половине текущего года.

"Нужно расширить имеющиеся производственные мощности примерно в 2,5 раза, чтобы удовлетворить потребности армии", - отметили в KCNA.

К тактическому управляемому оружию относятся ракеты, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды с различными системами наведения, которые позволяют поражать цели с высокой точностью с первого удара.

Оружие КНДР - последние новости

Как сообщал УНИАН, Северная Корея провела учения по запуску стратегических крылатых ракет дальнего радиуса действия над Западным морем. Центральное информационное агентство Кореи (KCNA) назвало испытания очередной демонстрацией оружейных возможностей страны на фоне растущей региональной напряженности.

Перед этим Северная Корея впервые публично продемонстрировала масштабы производства баллистических ракет KN-23, которые являются копией российской ракеты 9М723 комплекса "Искандер".

