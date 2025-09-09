Москва пытается вернуть в строй важнейшие части системы ПВО, отмечают аналитики.

Последние спутниковые снимки Хабаровского радиотехнического завода от 9 августа свидетельствуют о том, что РФ вывозит с завода старые системы ПВО С-300ПС. Об этом в X сообщил OSINT-аналитик Athene Noctua.

Отмечается, что кадры с 9 августа свидетельствуют о том, что РФ вывела шесть универсальных передвижных башен 40В6МД, три радара 30Н6 и два 5Н66, 13 пусковых установок 5П85, четыре мобильные ремонтные мастерские и 14 генераторов.

Впрочем, дополнительный анализ показывает, что радиолокационные станции 30Н6 россияне не вывезли с территории завода, а лишь переместили в середине территории. Всего на территории предприятия остается 13 единиц таких систем радиолокации.

"Это означает, что Россия пытается вернуть в эксплуатацию важнейшие части системы (радары), поскольку эта модель уже некоторое время не производится. А эти хранящиеся батареи на самом деле являются резервом запасных частей", - написал Athene Noctua.

Также эксперт отмечает, что Россия тестирует часть радарного оборудования перед тем, как вернуть его в эксплуатацию. В целом Россия пытается вернуть к работе 2 из 8 таких батарей.

"Попытка вернуть в эксплуатацию устаревшую технику является еще одним доказательством того, что война негативно влияет на войска противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России", - объясняет Athene Noctua.

Напомним, в середине августа Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию 76Н6 на стадионе "Балтимор" в Воронеже, которую используют для обнаружения воздушных целей на больших и средних высотах. Также тогда был уничтожен радар наведения и подсветки целей 30Н6, который обеспечивает работу зенитно-ракетных систем.

Также в августе украинские защитники поразили зенитный ракетный комплекс С-300. Его оккупанты в частности использовали для ударов по гражданским целям в Запорожской области.

