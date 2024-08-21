Предположительная цель этого удара - создание коридора для атак по НПЗ.

ВСУ атаковали ЗРК С-300 в Ростовской области России в 160 км от линии фронта ракетой "Нептун". Такой вывод сделали в Defence Express.

Отмечается, что в формулировке сообщения Генштаба ВСУ об этом ударе есть прямой намек на то, какое средство было использовано:

"Указано, что удар наносился подразделениями Военно-морских сил ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. А единственное известное оружие в распоряжении ВМСУ с такой дальностью - ракета "Нептун", которая уже использовалась для поражения российских ЗРК в оккупированном Крыму в 2023 году".

В Defence Express предположили, что цель этого удара - создание коридора для атак по нефтеперерабатывающему заводу.

Удар по С-300 в России

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 21 августа украинские защитники нанесли удар по позиции российского ЗРК С-300 возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ.

"По результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается", - говорилось в сообщении.

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