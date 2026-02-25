Франция готовит рекордные поставки бомб AASM Hammer Украине: что о них известно

Эти боеприпасы уже успешно адаптированы под украинские истребители.

Украина и Франция работают над организацией рекордных поставок управляемых авиационных бомб AASM Hammer, которые уже несколько лет успешно уничтожают военные объекты.

В составе Воздушно-космических сил Франции бомбы Hammer применяются с различных платформ. Они совместимы с истребителями F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D и другими моделями. В Воздушных силах ВСУ эти боеприпасы уже адаптировали для запусков с советских истребителей МиГ-29, пишет Министерство обороні Украины, также рассказывая об особенностях этих боеприпасов.

Как работает AASM Hammer

AASM Hammer – это не просто бомба, а комплект специального оборудования. Он превращает обычные свободнопадающие бомбы в высокоточное управляемое оружие. В комплект входят блок наведения и хвостовой модуль с оперением и ускорителем.

Благодаря продвинутой системе наведения (инерциальной, спутниковой, лазерной или инфракрасной) бомбы поражают цель с погрешностью до 10 метров. Наличие ускорителя позволяет уничтожать объекты на расстоянии до 70 км. Это дает пилотам возможность сбрасывать бомбы, не заходя в зону поражения ПВО противника.

На данный момент самыми востребованными являются комплекты Hammer для 250-килограммовых бомб Mk 82 и 1000-килограммовых Mk 84. Также существуют модули и для других типов боеприпасов.

Что еще известно про AASM Hammer

Ранее УНИАН сообщал, что была представлена новая версия бомбы AASM, которую может получить Украина. Дальность новой версии AASM Hammer XLR увеличили до 150-200 км (ранее около 70 км).

Кроме того, мы также демонстрировали видео того, как ВСУ сбросили французскую AASM HAMMER на российских дроноводов на Запорожском направлении.

