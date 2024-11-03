Это произошло в поселке Нестерянка, что в Запорожской области.

Украинская авиация ударила по позициям российских захватчиков в Запорожской области французской управляемой авиабомбой AASM HAMMER.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Соняшник", который, как утверждается, ведут бойцы Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Они сообщили, что в пораженном здании дислоцировались российские операторы беспилотных летательных аппаратов:

"Авиация продолжает работать на всех направлениях. МиГ-29 40 бригады тактической авиации "Призрак Киева" наносит удар по месту базирования дроноводов и живой силы противника AASM HAMMER".

Достоверность видео и поражение российских позиций впоследствии подтвердили в эфире Армия TV.

Потери России в Украине

В последнем отчете от Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что российская захватническая армия уже потеряла более 699 тысяч солдат. Оккупанты продолжают отправлять своих военнослужащих в "мясные" штурмы.

По данным Десантно-штурмовых войск, в Курской области войска Российской Федерации понесли санитарные и безвозвратные потери в 7980 военных. Бои на территории Курщины начались 6 августа, Украина до сих пор контролирует часть региона.

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