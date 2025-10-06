По его словам, это одна из ключевых задач безопасности для государства и всех предприятий, которые отвечают за ракетную программу.

Украина успешно применила ракеты "Нептун", и наступит время, когда регулярно будет использовать собственные баллистические ракеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий.

По его словам, на сегодня есть задача максимального развертывания производства дронов-перехватчиков для сбивания "Шахедов".

"С этим пока что есть дефицит, но тем не менее мы работаем над этим. Так же, как и задачи, относительно украинской баллистики. Мы не раз успешно применяли "Нептуны", наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты", - сказал президент.

Зеленский отметил, что это одна из ключевых задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины.

"Своя эффективная баллистика, - это одна из гарантий безопасности", - добавил глава государства.

Использование украинского оружия

Как сообщал УНИАН, на фронте более 40% оружия, которое применяется, - произведено Украиной или с Украиной. До конца года поставлена задача увеличить количество до 50%.

По словам Зеленского, с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз. Он подчеркнул, что наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов.

