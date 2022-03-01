Он отмечает, что удар по Харькову является военным преступлением, и террористы должны быть наказаны в международных судах.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает мир провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Харьков. Удар крылатой ракетой. В самую большую площадь Европы, в Площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы. Вот такое утро", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинский Харьков и российский Белгород всегда были близкими городами во многих смыслах.

"Теперь все изменилось. После крылатой ракеты, которой ударили по Харькову из Белгорода. Ракеты, которая попала в Площадь Свободы... Это террор против города, это террор против Харькова. Террор против Украины", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что на площади не было военной цели. Как и в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии.

"Ракета в центральную площадь - это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит. Никто не забудет. Этот удар по Харькову является военным преступлением. Это является государственным терроризмом Российской Федерации. После такого Россия - это государство-террорист. Очевидно. И должно быть официально. Призываем все государства мира немедленно и действенно отреагировать на эту преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах", - заявил Зеленский.