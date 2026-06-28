30-летняя женщина купила озеро в кредит – и превратила его в бизнес (фото)

Молодая предпринимательница решила отказаться от городского ритма жизни и купила поместье с водоёмом на юге Франции.

Француженка Алиса Дельвар приобрела поместье площадью три гектара с озером в департаменте Ло-э-Гаронна за 370 тысяч евро и уже запустила первые туристические объекты, пишетLeFigaro.fr.

По ее словам, она давно занималась недвижимостью и инвестициями, но со временем всё больше хотела вырваться из городской суеты и жить ближе к природе. Во время одной из поездок она остановилась у озера – и сразу почувствовала покой. Именно тогда, как рассказывает Алиса, она поняла: хочет, чтобы такое место стало ее домом.

В 2024 году она начала искать озера для покупки и нашла поместье в Дузене. Сначала его выставили за 398 тысяч евро, но в 2026-м удалось договориться на 370 тысяч.

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На участке стоят два дома: в меньшем, площадью 70 метров, живет сама Алиса, а больший – 130-метровый – отведён под бизнес. Основу финансирования составил кредит в 300 тысяч евро, остальную сумму вложили собственные сбережения, а также помогла семья.

Чтобы собрать больше денег на развитие, она запустила нечто вроде краудфандинга – фонд, в который любой желающий мог вложить деньги под 4% годовых на пять лет. По словам Алисы, к инициативе присоединились 48 человек, и вместе они вложили 215 тысяч евро. Примерно 70% из них она знала лично, остальных нашла через LinkedIn и Instagram.

Зарабатывать она планирует сразу по нескольким направлениям. На Airbnb уже сдаются два плавающих деревянных домика прямо на воде. Далее появятся три маленьких домика для сезонного отдыха и отремонтированный зал, который будет работать как коворкинг и место для мастер-классов. В большом доме будут останавливаться предприниматели и художники – от нескольких ночей до трёх месяцев.

Аренда началась только в апреле 2026 года, но Алиса уже рассчитывает на 40 тысяч евро оборота в первый год. А к 2028-му, когда будет достроено всё запланированное, она ожидает годовой доход в 140 тысяч евро.

Неожиданные инвестиции

Ранее группа американцев купила заброшенный гараж, который десятилетиями погружался в землю, за 17 тысяч долларов – и обнаружила внутри спортивный Chevrolet Corvette C3, простоявший там с 2007 года. Чтобы попасть внутрь, пришлось буквально раскапывать вход лопатами. Несмотря на 19 лет простоя, двигатель удалось запустить после очистки топливной системы. В итоге автомобиль продали за 17 500 долларов – заработав всего $500 сверх затрат.

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