Миска со льдом перед вентилятором работает как кондиционер: простой лайфхак

Невыносимая жара в квартире может превратить лето в настоящее испытание, особенно если нет кондиционера. Впрочем, специалисты утверждают: снизить температуру в помещении можно без затрат – используя обычные бытовые средства и базовые законы физики, пишет RMF.
Самый простой и совершенно бесплатный способ охладить жилье – создать контролируемый сквозняк.
Эксперты советуют проветривать квартиру рано утром или поздно вечером, когда на улице прохладнее, чем в помещении. Именно в это время воздухообмен дает максимальный эффект.
Дополнительно можно использовать два вентилятора: один разместить у окна, чтобы выводить горячий воздух наружу, а второй – на противоположной стороне комнаты для подачи свежего воздуха. Такая схема позволяет быстро обновить воздух в помещении.
Темнота днём – меньше жары в квартире
Еще один важный фактор – контроль солнечного света. Солнце, проникающее через окна, фактически работает как обогреватель. Поэтому днем рекомендуется закрывать шторы, жалюзи или опускать ставни, особенно в комнатах с южной и западной ориентацией.
Дополнительный эффект могут дать светоотражающие пленки на окнах – они уменьшают проникновение тепла и ультрафиолета, что позволяет снизить температуру в комнате на несколько градусов.
Лед и влага – "домашний кондиционер"
Если обычная вентиляция не помогает, эксперты советуют использовать эффект испарения.
Влажные полотенца, размещенные у открытого окна или перед вентилятором, могут создавать ощущение прохлады благодаря испарению воды, которое поглощает тепло из воздуха.
Еще один простой метод – поставить перед вентилятором миску со льдом или замороженными бутылками. Поток воздуха над холодной поверхностью создает эффект, похожий на работу кондиционера.
Специалисты также напоминают об основных правилах безопасности в жаркую погоду:
- регулярно пить воду, не дожидаясь появления жажды;
- избегать тяжелой и жирной пищи;
- не находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 15:00;
- не оставлять детей или животных в закрытых автомобилях или душных помещениях.