Зеленский говорит, что в каждом разговоре с партнерами слышит "искреннее уважение".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начале пятом дне полномасштабной войны России против народа Украины.

Об этом шла речь в его видеообращении.

"Стоим крепко... Украинцы сейчас проявили себя на полную, и это вдохновляет каждого и каждую", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что в каждом разговоре с партнерами слышит "искреннее уважение".

"И Россия показала, какой она стала. Просто вдумайтесь: в это время российского вторжения всего лишь за четверо суток в результате российских обстрелов погибло 16 украинских детей 45 детей ранены", - рассказал он.

По словам президента, каждое преступление и обстрел оккупантов сплачивает украинцев и партнеров страны.

"Россия не верила в такую солидарную и мощную реакцию, но украинцы изменили эту ситуацию. Евросоюз решил поставлять нам оружие. Мы благодарны", - сказал он.

Зеленский напомнил, что вчера говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о дальнейших шагах ЕС.

Он подчеркнул, что европейцы осознают, что украинские солдаты борются за свое государство, а значит и за всю Европу и за мир для всех стран ЕС.