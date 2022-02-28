Он констатирует, что убито уже 4,5 тысячи российских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам, которые напали на Украину и призвал их прекратить огонь в нашей стране.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Уже 4,5 тысячи российских солдат убиты. Ради чего вы все сюда пришли? Ради чего колонны вашей бронетехники идут против нас из Крыма, из нашего Крыма: из Ялты, Евпатории, Судак, Симферополь. Это же не названия военных лагерей для танкистов. Еще раз: 4,5 тысячи убитых российских оккупантов", - подчеркнул Зеленский.

Также он обратился к россиянам, напавшим на Украину, на русском языке.

"Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни, уходите", - подчеркнул президент.

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