По его словам, украинцы должны осознать, что живут в новой реальности, где люди в армии нужны всегда.

Украине нужен новый законопроект о мобилизации, но называть конкретное количество бойцов, которых надо мобилизовать не является правильным, поскольку потребность в них будет постоянно.

Об этом в эфире проекта "Тема с Натальей Мосейчук" сказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. "Вообще нельзя называть цифры, потому что это будет неправда. Каждый раз, какую мы цифру назовем, мы дойдем до того, что надо будет другую", - сказал Жорин о необходимости мобилизовать 500 тыс. человек.

"Нам постоянно нужны люди. Не решат вопрос даже 500 тыс. человек. Мы что, 500 тыс. человек получим и одержим победу в войне? Нет, так не будет", - добавил он.

По его словам, украинцы должны осознать, что живут в новой реальности, где люди в армии нужны всегда.

"Побеждать все равно придется украинцам, которые постоянно будут нужны в армии", - подчеркнул Жорин.

Для этого, считает он, надо, чтобы все мужчины стали на учет. Чтобы понимать, кто может воевать и какие функции выполнять.

"После этого уже призывать в армию тех, кто там нужен, а не тех, кого можно поймать", - отметил Жорин.

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации.

В обновленном законопроекте прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы. Кроме того, предложено снизить призывной возраст с 27 лет до 25 лет, отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.

7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: