На оккупированном Донбассе россияне значительно развили систему ПВО, отметил Роман Свитан.

Удар украинского истребителя Су-27 по командному пункту россиян в Лисичанске означает, что пилотам удалось удачно пробиться через плотное ПВО противника на оккупированной территории. Такое мнение в эфире 24 канала вісказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

"До Лисичанска далековато. То есть, по большому счету, раз начали туда подходить наши самолеты, значит, мы уже туда подтянули определенную систему ПВО, которая "Су" прикрывает. Лисичанск - это направление в сторону Белогоровки. Лисичанск, Лисичанский НПЗ, Северск…", - сказал Свитан.

Он предположил, что ВСУ могли отработать по командному пункту, например, ракетами HIMARS.

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"То, что уже туда начали подходить, это говорит о том, что у нас, наконец-то, Воздушные силы становятся "на крыло" и подтягиваются уже к таким серьезным направлениям - там, где у россиян очень сильное ПВО... Они 10-11 лет развивали систему ПВО на оккупированном Донбассе. Туда очень сложно подходить самолетами…", - подчеркнул эксперт.

По его словам, имеет значение также географические особенности региона, в частности, горы, высотой 300-350 метров, что дает зенитно-ракетным комплексам и другому соответствующему вооружению противника дополнительные возможности.

Как советская ракета сбила российский самолет А-50

Напомним, раньше Свитан рассказал, как украинским военным удалось осуществить сложнейшую операцию - более года назад сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, а также бомбардировщик Ту-22М3 при помощи советской ракеты С-200.

По словам эксперта, для того, чтобы заправить эту ракету, на пусковую установку нужно отправить целый поезд. Необходимо сложное оборудование, специальная инженерная служба и т. д.

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