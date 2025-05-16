Как и в прошлые годы, жителям не рекомендуют посещать пляжи и места массового скопления людей у воды.

Жителей Киева местные власти призвали воздержаться от посещения пляжей и этим летом. Как сообщается на официальном портале столицы, продолжает действовать решение Совета обороны города Киева от 17 мая 2023 года, согласно которому в городе не открывается купальный сезон, а жителям не рекомендуется посещать пляжи и места массового скопления людей у воды.

Вопрос также обсуждался на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"Ограничения введены из соображений безопасности в условиях военного положения. В случае воздушной тревоги пребывание большого количества людей на пляжах может затруднить доступ к укрытиям и создать дополнительные риски для жизни. Именно поэтому, как и в предыдущие годы, отдых на пляжах остается нежелательным", - говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время специалисты продолжают сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарного состояния территорий вблизи водоемов, добавили в КГГА.

"В частности, осуществляется уборка, санитарная обработка, лабораторные исследования качества воды, а также обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов, в частности обломков ракет или дронов, которые могли остаться после обстрелов", - уверяют городские власти.

Также сообщается, что в местах, где обустроены сезонные спасательные посты, в случае воздушной тревоги каждые 15 минут будут звучать объявления из громкоговорителей с призывом покинуть опасную зону.

В КГГА напоминают, что с введением военного положения во всех регионах Украины из соображений безопасности действуют ограничения, установленные местными военными госадминистрациями. В частности, запрещено посещение лесов, навигацию определенных плавсредств на водных объектах и тому подобное.

Пляжный сезон в Киеве в 2024-м

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Киеве уже в начале апреля был неофициально открыт пляжный сезон. В частности, 10 апреля на муниципальном "Венеция" люди начали пляжный сезон: отдыхающие загорали, а некоторые и купались. В тот день в городе была безветренная и очень теплая погода, столбики термометров достигли отметки +26 градусов, а температура воды в Днепре составляла 12 градусов.

А через две недели власти Киева сообщили, что, учитывая действие военного положения, не планируют открывать пляжный сезон официально. При этом отмечалось, что, согласно действующим требованиям, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости: