Еще зимой Госдеп переутвердил Бриджит Бринк в должности, а уже в апреле она внезапно уволилась.

Американский дипломат Бриджит Бринк, которая была послом США в Украине с мая 2022 по апрель 2025 года, объяснила свою внезапную отставку несогласием с политикой президента Дональда Трампа в отношении Украины и России. Об этом она написала в авторской колонке для Detroit Free Press.

"К сожалению, с начала работы администрации Трампа политика заключалась в том, чтобы оказывать давление на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Таким образом, я больше не могла добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку", - написала она.

Бринк отметила, что не могла стоять в стороне, когда пытаются уничтожить демократическую страну, а детей убивают безнаказанно. Она подчеркнула, что единственный способ защитить интересы США - это защищать демократические страны и противостоять автократиям.

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"Мир любой ценой - это вовсе не мир, это умиротворение. И история неоднократно учила нас, что умиротворение не ведет к безопасности, стабильности или процветанию. Оно приводит к большей войне и страданиям", - пишет экс-посол.

Бринк также охарактеризовала действия России в Украине как "чистое зло", ссылаясь в частности на более 150 000 формально зарегистрированных военных преступлений, включая похищение 20 000 украинских детей.

"Мы никогда не видели такого систематического, такого распространенного и ужасного насилия в Европе со времен Второй мировой войны. Если мы позволим Путину силой изменить границы, он не остановится на Украине. Если Путин добьется успеха, это пошлет Китаю сигналы, которые подорвут баланс безопасности в Азии и во всем мире. Это будет иметь глубокие последствия для безопасности, защищенности и процветания Америки", - пишет Бринк.

Отставка Бриджит Бринк

Как писал УНИАН, о внезапной отставке посла США в Украине стало известно в начале апреля. По данным американских СМИ, инициатором была сама госпожа посол. В частности утверждалось, что после прихода Трампа к власти в США новая администрация решила оставить Бринк в должности, поэтому ее желание уволиться застало всех врасплох.

За несколько дней до того Россия осуществила ракетный удар по детской площадке в Кривом Роге, убив два десятка человек, из которых половина - дети и подростки. В тот день Бринк обнародовала формальное заявление об "обеспокоенности" и призыв к миру. В отличие от предыдущих подобных заявлений, на этот раз она не упомянула, что удар нанесла именно Россия. Вероятно, это была попытка следовать в русле политики Трампа, который избегает критики в адрес России.

Такую неуместную "дипломатичность" остро раскритиковал непосредственно президент Украины Владимир Зеленский. Меньше чем через неделю после этого стало известно, что Бринк намерен уволиться с должности по якобы личным причинам и несогласие с действиями администрации Трампа.

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