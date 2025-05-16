Рост цен сдерживают потенциальные дополнительные поставки нефти из Ирана и стран ОПЕК+.

Цены на нефть растут на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем. Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 29 центов - до 64,82 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть сорта West Texas Intermediate подскочили на 27 центов - до 61,89 доллара за бочку.

В то же время, рост стоимости "черного золота" несколько сдерживается из-за возможных дополнительных поставок нефти на рынок со стороны Ирана и стран ОПЕК+.

"Энтузиазм, вызванный прогрессом в отношениях между США и Китаем, позволил ценам на нефть восстановиться", - сказал Гарри Чилигирян, руководитель группы аналитиков Onyx Capital Group.

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Вместе с тем, аналитики отмечают, что прогресс в переговорах по иранской ядерной программе, а также ускорение странами ОПЕК+ процесса отказа от квот на добычу "черного золота" сдерживает рост цен на него.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США приближаются к ядерной сделке с Ираном, и Тегеран "вроде бы" согласился на ее условия. Однако источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что еще остались вопросы, которые необходимо решить.

Как отметили аналитики ING, ядерная сделка позволит Ирану увеличить добычу нефти, что пополнит рынок на 400 000 баррелей в день.

Несмотря на это, цены на нефть марки Brent и WTI выросли на этой неделе примерно на 1,5%.

Настроения на рынке нефти улучшились после того, как США и Китай, два крупнейших потребителя нефти и экономики мира, договорились о 90-дневной паузе в торговой войне, во время которой обе стороны существенно сократят торговые пошлины.

Однако аналитики BMI, подразделения Fitch Solutions, в своем исследовании отметили, что "хотя 90-дневный период затишья оставляет двери открытыми для дальнейшего прогресса в снижении торговых барьеров с обеих сторон, неопределенность относительно долгосрочной торговой политики будет ограничивать потенциал роста цен".

Цены на нефть

Цены на нефть упали примерно на 2 доллара в четверг, 15 мая, в связи с возможной ядерной сделкой между США и Ираном, что может привести к ослаблению санкций в отношении Тегерана и увеличению предложения нефти на мировом рынке.

Дешевеет и российская нефть. Стоимость российского сырья в начале мая упала до двухлетнего минимума в менее чем 4 тысячи рублей за баррель, что привело к существенному сокращению доходов российского бюджета.

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